ଆସିଲା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଛଦ ରିପୋର୍ଟ; ବ୍ଲାକ ମେଲିଂ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଥାନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 7, 2026 at 7:13 PM IST
କଟକ: ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇ.ଆଇ.ସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତୁ ବରଣ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫାଉଲ ପ୍ଲେ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅର୍ଥାତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରା ଯାଇନଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଶରୀରରେ ବାହାରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ । ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ନିଆଯିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। କେହି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ମେଲ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ! ଏହି ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବିଶେଷକରି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କହାକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କରାଯାଇଛି କି ! କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠା ଯାଇଛି କି ! କେବେଠାରୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଦେଣ ନେଣ କରାଯାଇଛି! ଏହି ଆର୍ଥିକ ନେଣ ଦେଣ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ, କିଏ ବ୍ଲାକ ମେଲ କରୁଥିଲା କି ଏବଂ ଯଦି କରୁଥିଲା କାହିଁକି କରୁଥିଲା ତାହାର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଥାନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଉଛି । ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଘାତ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲକ୍ ଥିଲା। ଫରେନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ଖୋଲି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବେ । ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେବ। ତେଵେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ନକରିବାକୁ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ