ସିଏସଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତ; କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର କସମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଧାନ କଳ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା ତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ।
Published : January 14, 2026 at 11:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦୁଇ ଦିନିଆ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସିଏସ । ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସିଏସ । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଲବାଣୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେବା ପରେ ଏହା ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଥମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଆଶାୟୀ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସହାୟତାରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ସେ ସଂପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ସିର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ାରେ ଓପିଟିସିଏଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୁଇ ଫେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ :
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ପରେ ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଫି ଗାର୍ଡେନ ଯାଇ 'ବେଥିନିଆ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ' ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 'କ୍ୟାଫେ'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ 'ସଞ୍ଜାସାରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ' ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା 'ହିଲ ଭ୍ୟୁ' ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏହି ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସିର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ାରେ ଓପିଟିସିଏଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜୁନ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇ ଫେଜ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଷ୍ଟ୍ରବେରି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଓ ମଟର କ୍ଷେତ ବୁଲିଲେ ସିଏସ :
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ହିଲ ଭ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରି ନୂଆଗାଁ ଓ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର କସମ ବନ୍ଧଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଳଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ମଣିପଦର ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଓ ରତଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମଣିପଦର ଗ୍ରାମରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଆଇଟିଡିଏ ସମନ୍ୱୟରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଓ ମଟର ଚାଷ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ।
ପଢ଼ାଇବା ସହ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ :
ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଏମଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିବେଶ ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଳା ଓ ହାତକୁଟା ଚାଉଳ ଏବଂ ପଣସ ଚିପ୍ସ ବିବିଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା :
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର କସମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଧାନ କଳ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କଳା ଚାଉଳ, ହାତକୁଟା ଚାଉଳ ଓ ପଣସ ଚିପ୍ସ ପରି ଉତ୍ପାଦ ବିବିଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କସମ ଆଉଟଲେଟର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ, ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଗଦାଧର ପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବାଲିଗୁଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଣୀତା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ହରଭଙ୍ଗା ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସିଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫୁଲବାଣୀକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଫୁଲବାଣୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦଭାବନା ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ସମନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା, ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି । ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏହି ଗସ୍ତର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର