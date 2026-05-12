ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ୧୧୩୦ କୋଟିର ୫ଟି ନୂତନ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ଭାଗୀଦାରିତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

CS holds high level infrastructure development Review meeting 1130 cr funds allocated
ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ୧୧୩୦ କୋଟିର ୫ଟି ନୂତନ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 7:46 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ଭାଗୀଦାରିତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସହରୀ ବିକାଶ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୧୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ୫ଟି ନୂତନ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନୀତିଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

୬୫ତମ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଠକ:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ୬୫ତମ ବୈଠକ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରିତାରେ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟୋଜକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଓ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ୧୧୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି ।

'ଭିଜନ ୨୦୩୬'
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ 'ଭିଜନ ୨୦୩୬' ଅଧୀନରେ ବେସରକାରୀ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସାଧନ ପାଇଁ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । କମିଟିରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପିପିପି-ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପିପିପି ସେଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ବା ଆଇଏଫସି ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

