ସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷିଆ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଓପିଜିସିର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 5, 2026 at 8:00 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ସଂପର୍କିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସଫଳତାକୁ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ରିୟାଶୀଳ କଟକ' ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗତ ମାସରେ ତଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସଦ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ୫ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲ, ଥ୍ରୀଡିଜିଏସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ସହ ବୃହତ ନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଓପିଜିସିର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ମେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜଳସଂପଦ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂପଦ, ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ହାର ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବରଣୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷର ସଫଳ ଶାସନ ଓ ବିକାଶମୂଳକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସରକାର ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ଜନସଂପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତା, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷିୟ ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୁନ ୯ ତାରିଖରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନର ୨ ବର୍ଷ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନର ସଫଳତା ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବୃହତ ଜନସଂପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୁନ ୧୨ରୁ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ ସହ ଜୁନ ୨୧ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେବା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥି ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ । ଜୁନ ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି' ଥିମ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫ମ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ବୈଠକର ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର:
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ “ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ” ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ, ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ସହ ଜୈବିକ ଚାଷ ଉପରେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନକରାଯିବ । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ବଣ୍ଟନ ଓ ଯୋଜନା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋ ବନ୍ଦନା ସଦସ୍ୟତା ପଂଜୀକରଣ ଓ ଯୋଜନା ସଂପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁସ୍ତିକା ଏବଂ ସୂଚନା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଓ ବ୍ୟାପକ ଜନସହଭାଗିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ, ଜିଜେଲ ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ କିପରି ଇଭି ଯାନ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ସେ ସଂପର୍କରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ରିୟାଶୀଳ କଟକ"
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ "ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ରିୟାଶୀଳ କଟକ" ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କଟକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସହଯୋଗିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କଟକରେ ରୂପା ତାରକସି ହବ୍ର ବିକାଶ, କଟକର ମା’ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ, ଧବଳେଶ୍ଵର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, କଟକ ଗଡଖାଇର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥେୟତା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ, ମାଣିଆବନ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ, ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ପୁନଃ ବିକାଶ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସଡକ ଓ ସେତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦି ସଂପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ ୨୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
OSRTCର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସଫଳତା:
ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC)ର ଉଲ୍କେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ.ବି.ଏସ ରାଜପୁତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । OSRTC ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, IT-ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି, ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ନିଗମ ପୂର୍ବରୁ ସହୁଥିବା କ୍ଷତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଏହା ଜନ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ତା ଓ ସୁଶାସନର ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସେହିପରି, ଅଟଳ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବିକାଶ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି, ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ OSRTC ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ, ସବୁଜ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜନପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ OSRTC ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଜନପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଆଧୁନିକ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ OSRTCର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଊଷା ପାଢୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର