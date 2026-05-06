ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଦ ପଡିଛି କ୍ରସର ଶିଳ୍ପ: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ମାଲିକ ସଂଘ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ

କ୍ରସର ଓ କଳା ମୁଗୁନି ପାହାଡ଼ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ କ୍ରସର ମାଲିକ ସଂଘ । ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

CRUSHER UNIT CLOSED
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା କ୍ରସର ମାଲିକ ସଂଘ
Published : May 6, 2026 at 2:28 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପଡିଛି କ୍ରସର ଶିଳ୍ପ । ଫଳରେ କ୍ରସର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । କିଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ଋଣ ବୋଝରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି । ଆଜି(ବୁଧବାର) କ୍ରସର ଓ କଳା ମୁଗୁନି ପାହାଡ଼ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ କ୍ରସର ମାଲିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କ୍ରସର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତାପଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୪୬ ଗୋଟି କଳାପଥର ଖଣି ନିଲାମ ନ ହେବାରୁ ଦୀର୍ଘ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କ୍ରସର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରସରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖ ୨୭ହଜାରରୁ ୩୦ ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେଣି । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ବେକାର ଯୁବକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ କ୍ରସର ଶିଳ୍ପ କରି ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ କ୍ରସର ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଋଣରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଥିଲେ...କିନ୍ତୁ

ଏହି କ୍ରସର ଶିଳ୍ପକୁ ଚଳାଇବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିନାହିଁ । ଶେଷରେ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରସର ମାଲିକ ସଂଘ ତାପଙ୍ଗ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ । ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଶତାଧିକ କ୍ରସର ମାଲିକ ଏକାଠି ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

କଣ ରହିଛି ଦାବି ?

ସଙ୍ଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତିନି ଦଫା ଦାବି ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳାପଥର ଖଣି ନିଲାମ ହୋଇ ନିଲାମ ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିନାହିଁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ ।

କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଅଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ୧, ୨୦, ୦୦୦ଟଙ୍କା (ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର) ପ୍ରଣାମୀ ନେଇ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଖଣି ଓ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୫-୨୬ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଣାମୀକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକର ପ୍ରତି ୧,୨୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ରୁ ୧,୮୦,୦୦୦ଟଙ୍କାକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ କ୍ରସର ମାଲିକମାନେ ଏହି ପ୍ରଣାମୀ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମେ’ 13ରୁ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଚେତାବନୀ:

ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ୫୯ ଗୋଟି କ୍ରସରର ସିଟିଙ୍ଗ କ୍ରାଇଟ ଏରିଆ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ । ସେହିଭଳି ଏହାର ସମାଧାନ ନେହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରସର ମାଲିକ ସଂଘ ଆସନ୍ତା ମେ’ 13 ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।

ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛୁ...

ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରସର ମାଲିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ରସର ଶିଳ୍ପ । ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିବର୍ଷ ହେବ ମୁଣ୍ଡିଆ ନିଲାମ ହେବା ପରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛୁ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ । ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଥର ଆସି କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରୁ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇପାରୁନି ।’

