ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ନୟାଗଡ; ଘରୁ ଡାକି ଆଣି କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !
ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଇପଡାରେ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିଆଣି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା । ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 18, 2026 at 7:36 PM IST
ନୟାଗଡ: ଓଡଗାଁ ଏବଂ ଗଣିଆରେ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ରଣପୁରରେ କ୍ରସର ପଥର ବ୍ୟବସାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘରୁ ଡାକିଆଣି କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ । ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଇପଡା ଗାଁ ନିକଟ କ୍ରସର ନିକଟରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର କ୍ରସର ମାଲିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତାପ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଓରଫ ଜଗୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପଥର ଖଣି ଖଦାନରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
ଗତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଜଗୁଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଥର ଖାଦାନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । କ୍ରସର ପଥର ବ୍ୟବସାୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିବା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘରୁ ଡାକିଆଣି କ୍ରସର ନିକଟରେ ମଦ ପିଆଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଜି ତାଙ୍କ ଶବ ମିଳିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ।
ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରସର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ନିଖୋଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଥର ଖାଦାନରୁ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରିବର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ଥିଲେ । କାହାରି ସହ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତାପ ଏବଂ ତାର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କ୍ରସର ନିକଟରେ ମଦ ପାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ କୌଣସି କାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବଚସା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ।
ମୃତଦେହ ପଡିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଶରଣକୁଳ SDPO ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରଣପୁର ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଖୁବ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୟାଗଡ଼ରେ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡି ଚାଲିଥିବା ବେଲେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଫଳ ହେବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାହାସ ଯୋଗାଇଛି । ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ