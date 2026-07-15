ପଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଥ: କାହିଁକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ?
ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳ ମହିଳା ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ମୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହାର ଆଶ୍ୟର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଛି ।(ତଥ୍ୟ-ଆରକେସି)
Published : July 15, 2026 at 7:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସିଭିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା ସିଆରଏସ (CRS) ରିପୋର୍ଟ-2024 ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳ ମହିଳା ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ମୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହାର ଆଶ୍ୟର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଛି । ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ସିଆରଏସ ରିପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଥ ବା ମୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 31.0 ପ୍ରତିଶତ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି 69.03 ପ୍ରତିଶତ। ତେବେ କଣ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସହର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ? କାହିଁକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଥ ଅଧିକ ? ଏହି ତଥ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନୁହେଁ କି ?
ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ଗର୍ଭଧାରଣର ୨୮ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଜୀବନର କୌଣସି ସଂକେତ ନଥାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ବା Still birth କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଭ୍ରୂଣ ମୃତ୍ୟୁ (foetal death) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସିଆରଏସ ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହାର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ । ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ୱ, ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାବେଳେ ମୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହାର କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ? ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୋଟ ୫,୦୭୦ଟି ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧,୯୩୨ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୃତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ୩,୧୩୮ ରହିଛି ।
ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ
ଭାରତରେ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (CRS) ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହାର ଜଣା ପଡିଥାଏ । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ CRS ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଥକୁ ନେଇ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କାହିଁକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହାର ?
କଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ.ନବନୀତା ରଥ କହନ୍ତି, ‘ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା କର୍ମଜୀବୀ । ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ଓ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନା ଛୁଟି ମିଳୁଛି ନା ମାତୃତ୍ୱକାଳୀନ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷଯାଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏପରି କାମର ଚାପ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଭୃଣ ନଷ୍ଟର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ. ରଥ ।
କାମର ଚାପ ନା ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା
ଡ. ରଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସଗଂଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ମାସ ମାତୃତ୍ୱକାଳୀନ ଛୁଟି ମିଳୁଥିଲେ ହେଁ ସହରରେ ସେମାନେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରସବ ପରେ ଛୁଟି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଶେଷଯାଏ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାମଟିଏ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି । ଚାକିରି ମିଳିଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ଜଣେ ଅଧିକ ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତା ଜାଗାରେ ରହି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀଟିଏ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ଶେଷ ଯାଏ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି କାମ ଭିଡରେ ଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା, ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ’
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ଚର ସେବା ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, 'ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ ଯେ କାଳେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ସିଜରିଆନ କରିଦେବେ କି ? ତେଣୁ ସେମାନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ବହୁତ କମ ମହିଳା ଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥାନ୍ତି । ଶେଷ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ଷ୍ଚିଲ ବାର୍ଥର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ । ଏତେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଆସୁଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କେସ ଗୁଡିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଜାଣତ ଆଉ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା କି ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଥର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଲା ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଜଣା ପଡ଼ି ନ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ ଭାବେ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ଭ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ।'
ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମିଶି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।'
ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଆରଏସ ତଥ୍ୟରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାଲିକାରୁ ଜଣାଯାଏ, ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି । 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୮,୮୭୨ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧୩,୪୯୫ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱୀତିୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (୧୩,୦୯୧) ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଗୁଜରାଟ (୧୨,୪୯୨) ରହିଛି । ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ୭,୮୭୬ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ ଏତିକି ଯେ, ଏହି ହାର ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଉଛି । CRS ରିପୋର୍ଟରେ 2015ରୁ 2024 ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩,୮୩୮ ଥିଲାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ୮,୮୭୨କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଶନ୍ଧିରେ ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ୩୫% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜନ୍ମହାର; ଓଡିଶା ପାଲଟିବ ବୟସ୍କଙ୍କ ରାଜ୍ୟ !