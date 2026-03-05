ଜୀବନ ହାରିଲେ CRPF ଯବାନ; ମତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ । ମୃତ ଯବାନ ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ।
Published : March 5, 2026 at 11:26 PM IST
କଟକ: CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ । ମୃତ ଯବାନ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହାବିଲଦାର ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା । ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କଟକ CRRI ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଅବଜାର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ହୋଲି ଅବସରରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ପତି, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହାର କିଛି ସମୟପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।
ତେବେ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ କିପରି ଉକ୍ତ ଯବାନ ଜଣକ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଯବାନ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣି ସାଥୀ ଯବାନମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ଏନେଇ ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ । ମୁଁ କଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲି ଯେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଜୀବନ ହାରିଲେ, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣନାହିଁ । ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଏପରି କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ବାସ ହେଉନାହିଁ । ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ