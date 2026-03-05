ETV Bharat / state

ଜୀବନ ହାରିଲେ CRPF ଯବାନ; ମତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ । ମୃତ ଯବାନ ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ।

CRPF havildar death Odisha
CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 11:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ । ମୃତ ଯବାନ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହାବିଲଦାର ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା । ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କଟକ CRRI ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଅବଜାର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ହୋଲି ଅବସରରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ପତି, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହାର କିଛି ସମୟପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।

CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ କିପରି ଉକ୍ତ ଯବାନ ଜଣକ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଯବାନ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣି ସାଥୀ ଯବାନମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ପୋଲିସ ।

CRPF havildar death Odisha
CRPF ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ । ମୁଁ କଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲି ଯେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଜୀବନ ହାରିଲେ, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣନାହିଁ । ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଏପରି କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ବାସ ହେଉନାହିଁ । ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଲା ହୋଲି: ନଦୀରେ ବୁଡି ରାଜ୍ୟରେ 4 ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପରିବା ବାଡିରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DITIKRISHNA PANDA DEATH
CUTTACK CRRI POLICE STATION CASE
CRPF HAVILDAR DEATH ODISHA
CRPF JAWAN DEATH INVESTIGATION
CRPF JAWAN DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.