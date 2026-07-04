ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ: SCBରେ ବଢୁଛି ଭିଡ, ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁହାଁ ରୋଗୀ
ଯେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 4, 2026 at 7:50 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 9:04 AM IST
କଟକ: ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କ କଳି ମଧ୍ୟ ରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ତିନି ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗୀ ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଗଲେଣି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡି ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୁହାଁଇଁଲେଣି ରୋଗୀ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ।
କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଆଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ । କାହାର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଵର ତ ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ।ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଧାଇଁ ଲେଣି ରୋଗୀ । କିଏ ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଯାଜପୁର ଆଉ କିଏ ମୟୁରଭଞ୍ଜରୁ । ଯେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଏନେଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅମନ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପେରିଫେରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରୋଗୀ ମାନେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କଟକ ବଡ଼ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା କଥା ସେମାନେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆସିବାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ’’।
ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁହାଁ ରୋଗୀ
ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ହେବ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେଣି । ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଲେଣି । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ବୋହୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ତେଵେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଜଗଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ନାମକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାୟ 275 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ କାରଣରୁ ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ । ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ରୋଗ ଦେଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ । ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ସେ କେବଳ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ ଧରି ସେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି । କାଲି ତ ନମ୍ବର ପଡି ନଥିଲା ଆଜି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ' ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଜିଦରେ ସଂଘ, କାଲିଠୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ