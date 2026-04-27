ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି, 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ଦାବି
ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 191 ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧାରରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 27, 2026 at 3:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜେଡିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 191 ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧାରରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି଼ଛି ବିଜେଡି । ସବୁ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଏହି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଦଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଆସି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଅଧାର କରି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତିକୁଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା 3 ଧାଡ଼ିଆ ହ୍ବିପ୍ । ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରି ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୈଫିୟତ ତଲବ କରିଥିଲେ । ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କୁ ଫେରନ୍ତା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଓଲଟି ଆଇନର ଧମକ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଜେଡି 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା । ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିର ହ୍ବିପ୍ କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନିନାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 191 ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ । ସମ୍ବିଧାନବିତ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଓ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଗହିର୍ତ୍ତ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ । ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଓ ନିୟମ ରହିଛି ।"
ଅରୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ବିରୋଧ କାମ ନ କରିବା ନେଇ ବିଜେଡି ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି । 8 ବିଧାୟକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ବିପ ଜାରି କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବନି ଓ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଯାହା ସେମାନେ କରି ନାହାନ୍ତି । ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦ 2017 ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ରବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ଦଳ ବିରୋଧରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନରେ ନ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ପଦ ଗଲା । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବି 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ହିଁ ନିଜ ଆଡୁ ଦଳ ଛାଡିବା ସହ ସମାନ । ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 191 ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଖାରଜ ହୋଇ ପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଖାରଜ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।"
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ମୁଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ଯେଉଁ 8 ବିଧାୟକ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦଳରେ ରହିବା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତେଣୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ବିଦା ହୁଅନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ନିଜ ଆଡୁ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ଯଦି ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବି ପଦ ରବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏଠି ବି ସମାନ କଥା ହେଉ । ଆଇନ କଣ ବିଜେପି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗୁ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ବିଜେପି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ପଢୁଛନ୍ତି । ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା । ବିଜେପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଇନ ଶିଖେଇବ । ଅରୁଣ ସାହୁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପାନଖିଆ ଚେତେଲା ପାଟିଆ କଣ ଆଇନ ପଢ଼ାଇବେ । ବିଜେପି ଆଇନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ।"
ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର 3 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଲେ 8 ବିଧାୟକ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ନବୀନ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂରେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର