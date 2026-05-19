୭୨ ବନ୍ଦ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଟକିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ! ହିସାବ ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

crores of rupees are stuck in 72 closed government institutions
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 8:10 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ୭୨ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଟକିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ, କର୍ପୋରେସନ ଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣ, ଅଗ୍ରୀମ ଓ ସେୟାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ସଠିକ ହିସାବ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି ୭୨ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ କର୍ପୋରେସନ

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ କର୍ପୋରେସନରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ନଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ସେହିପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମହାଲେଖାପାଳ (A&E), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪-୨୫ ଅର୍ଥବର୍ଷରେ ମୋଟ ୧୫୧ଟି ସଂସ୍ଥାରେ(PSU) ସରକାରୀ ନିବେଶ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ୭୨ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ କର୍ପୋରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।

ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କର୍ପୋରେସନ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଲେଦର କର୍ପୋରେସନ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରିକୋ ଲିମିଟେଡ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି ଲିମିଟେଡ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଟେଟ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ, କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲିମିଟେଡ ଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି । କେତେକ ବନ୍ଦ ସଂସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ନିବେଶ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୭୭.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ୨୦୦୨.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଟେଟ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ୬୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି “Eastern Aquatic Products Limited” ନାମକ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ୬୮.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ଯାହା ବନ୍ଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକିଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ପରିମାଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଫର୍ମାରେ ନୂତନ ଋଣ ବଣ୍ଟନ, ବକେୟା ଅର୍ଥ, ସୁଧ ଆଦାୟ, ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ସେୟାର ନିବେଶର ବର୍ଷଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ଷକାଳ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ନିବେଶ ଅଟକି ରହିବା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଅଚଳ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

