ଡ୍ରେନ ଓ ପରିମଳ ଟେଣ୍ଡରରେ ୬ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ! ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରପାଳିକା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : May 1, 2026 at 3:40 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରପାଳିକାରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଡ୍ରେନ ଏବଂ ପରିମଳ ସଫେଇ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ ୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ । ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କାରବାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟେଣ୍ଡରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଅନିୟମିତା ପଛରେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ:
ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରପାଳିକା ଗତ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇ-ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ (e-Procurement) ପୋର୍ଟାଲ ମାଧମରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା । ପୌରପାଳିକା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧ରୁ ୨୨ରେ ଡ୍ରେନ, ଶୌଚାଳୟ ପରିସ୍ରାଗାର ସଫେଇ ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ଇ-ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ ୩୦୫୧ ନମ୍ବର ୦୩/୨୦୨୫-୨୬ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୬୯୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଟେଣ୍ଡର-୨ରେ ଇ-ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ ନମ୍ବର ୦୪/୨୦୨୫-୨୬ରେ ପୌରପାଳିକା ଅଧିନସ୍ଥ ୨୨ଟି ୱାର୍ଡ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା, କଠିନ ବଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ସମେତ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୫ କୋଟି ୦୨ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପକ୍ରିୟାରେ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ନିବେଦନ କରିଛି । ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋହନ ନାୟକ ଉପରୋକ୍ତ ଅନିୟମିତା ଅଭିଯୋଗର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନ ଛାତ୍ର ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯିବା କଥା ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ।"
ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା