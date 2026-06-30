ହାତୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ : ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଛୁ ! ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା
ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଏକ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ପଡିବା ପରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ନଦୀରେ କମ୍ ପାଣି ଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରୁନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ
Published : June 30, 2026 at 8:14 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ହାତୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ । ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲାସ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀ ନଦୀ ଘାଟରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ପଳାଇଲା କୁମ୍ଭୀର:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତୀ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ଜାଲ ପକାଇବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲା । ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ପୁଣି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।
କମ୍ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି କୁମ୍ଭୀର:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଫଳରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ନାନ, ମାଛଧରା, ପଶୁପାଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମଣ୍ତିରେ ଭିଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ;ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା