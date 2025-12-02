ETV Bharat / state

ସାବଧାନ, ଲୁଣା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ! ବ୍ୟାନର ମାରି, ମାଇକ ବଜାଇ ସଚେତନ କଲା ପ୍ରଶାସନ

ନଦୀରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାନର ମାରି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁୁଛି ବନ ବିଭାଗ ।

Crocodile in the luna river of kendrapara
ଲୁଣା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ! ବ୍ୟାନର ମାରି, ମାଇକ ବଜାଇ ସଚେତନ କଲା ପ୍ରଶାସନ (Etv Bharat)
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଈ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥିବା ଲୁଣା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ! ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ଼ଡିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ନଦୀରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟାନର ମାରି, ବିଭିନ୍ନ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁୁଛି ପ୍ରଶାସନ ।

ପ୍ରଥମ କରି ଲୁଣା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଣା ନଦୀ ତୁଠ ନିକଟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ୧୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ନଦୀକୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଲୁଣା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖି ଚାଷୀ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ଲୁଣା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ! ସଚେତନ କଲା ପ୍ରଶାସନ (Etv Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଲୁଣା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୀ ହିନ୍ଦୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଲୁଣାନଦୀ ଆରପଟରେ ଥିବା ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଣା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଚାଷକାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏବେ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ।

ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କଲା ବନବିଭାଗ

ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୁଣା ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଲୁଣାନଦୀରେ ଥିବା ତୁଠ ନିକଟରେ ବ୍ୟାନର ମାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛି ବନ କର୍ମଚାରୀ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛାଡିବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ । ଏଥି ସହିତ ଗାଧୁଆ ତୁଠଗୁଡିକରେ ତାରବାଡ ବୁଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ୬୫ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପେଣ୍ଠ ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ଆମର ଏହି ଲୁଣା ନଦୀରେ କାରବାର। ଚାଷବାସ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଗୋରୁଗାଈ ପାଣି ପିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ନଦୀରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏତେବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରେ ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଏହି ନଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ନଦୀରେ ୧୨ଫୁଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଆମେ ବନବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ଆମେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁ । ଆମେ ନଦୀକୁ ନ ଗଲେ ଚଳିବୁ କେମିତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ତାରଜାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି

ସେହିପରି ବାଲିକୁଦା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପରିଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଏହି ଲୁଣା ନଦୀ ଉପରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଳିଆ ଓ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ୪ଟି ମୌଜା ଯେମିତିକି ବାଲିକୁଦା, କରଞ୍ଜ, ଦଶମୌଜି, ଦହିମାଛ ଭଳି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଧୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ଓ ରୋଷେଇବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନଦୀକୂଳରେ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ନାହିଁ । ଯେଉଁ କିଛି ନଳକୂପ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି । ତେଣୁ ତାରଜାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ମୃତାହତ ହେଲେ ସରକାର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବଦଳରେ ମାତ୍ର ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ସରକାର ତାରଜାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ।’

ଏନେଇ ଆମେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଫରେଷ୍ଟର ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବା ନେଇ ଲୋକେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ । ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। କଳପଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଣା ନଦୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ବଛରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଇକିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଲୁଣା ନଦୀ ରାଜନଗରକୁ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ପଳାଇ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବନାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କଟକ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଡିଭିଜନ ତେଣୁ ଏହି ତାରଜାଲି ବା ବାଥିଙ୍ଗ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

