ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଜିଠୁ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା: ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନା

୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖଠାରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

crocodile census begins today in Bhitarkanika National Park
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 8, 2026 at 11:40 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ ।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭିତରକନିକାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ?

୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖଠାରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଦ୍ଧରାଜ ଗାଓଁକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖଠାରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖଠାରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ (ETV BHARAT ODISHA)

କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ?

ଶୀତ ସହ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ । ଶୀତ ଅଧିକ ହେଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀପଠାରେ ଖରା ପୋଇଁବାକୁ ପଡି ରହିଥାନ୍ତି । ଭିତରକନିକାର ନଦୀନାଳ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଆରିଆ ହୋଇ ଅଧିକ ଭଟ୍ଟା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ନଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀପଠା ବୁଡ଼ିନଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ।

ଶୀତ ଅଧିକ ହେଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀପଠାରେ ଖରା ପୋଇଁବାକୁ ପଡି ରହିଥାନ୍ତି ।
ଶୀତ ଅଧିକ ହେଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀପଠାରେ ଖରା ପୋଇଁବାକୁ ପଡି ରହିଥାନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

କାହିଁକି ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ?

ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୋଟରେ ଆସିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନଦୀପଠାରୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆହୁଲାମରା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ।

ଏହି ସମୟରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମୟରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର

ଡାଙ୍ଗମାଳ ସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଦ୍ଧରାଜ ଗାଓଁକର, ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ବିବେକ କୁମାର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗତିକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମାନସ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଗଣନାକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଡିଏଫଓ ବର୍ଦ୍ଧରାଜ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, "ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ଭିତରକନିକା ଓ ଅନ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳରେ ୫୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା କରାଯିବ । ଗତବର୍ଷ ୩୩ଟି ଟିମ୍ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ୨୩ଟି ଟିମ୍ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରିବେ ।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
BHITARKANIKA NATIONAL PARK
BHITARKANIKA CROCODILE CENSUS
CROCODILE CENSUS IN BHITARKANIKA
CROCODILE CENSUS IN BHITARKANIKA

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

