'ଅପରାଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଇଛି ଏକ୍ସପାୟାର, ଆଉ ହେବନାହିଁ ନବୀକରଣ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପାରିତ ଅବସରରେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
Published : December 5, 2025 at 9:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ହେବନାହିଁ । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ‘ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଇସେନ୍ସ’ର ଅବଧି Expire ହୋଇସାରିଛି । ଆଉ ନବୀକରଣ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁ ଅପରାଧୀ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ । ଅନ୍ଯଥା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରି କଠୋର ଭାବେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ୨୬୧ କୋଟି ୭୯ ଲକ୍ଷ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ୫୯ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପାରିତ ଅବସର ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତ୍ଯେକ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗତ ପ୍ରାୟ ଅଠର ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।"
ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସିଏମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ । ନିବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଆସିବେ । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ଏବଂ ଉଦ୍ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ । ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଆସୁଛି । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଭୀକ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଆଇନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ।
କମିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା
NCRB ବା National Crime Records Bureau ଦ୍ଵାରା ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୯୫୪ । ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୨.୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ୨୦୨୩ ମସିହାର ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସାରା ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହିସାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଥିଲା ୨୫ ହଜାର ୯୧୪ । ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି । ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନି ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କେସ୍ ହେଉଛି ୫ ହଜାର ୯୩୭ । ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ।
ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କରିବାର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ୧ ହଜାର ୯୭୮ । ଯାହାର ହାର ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷରେ ୨୫.୮ । ଅର୍ଥାତ ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ । ସେହିପରି ମାନବ ଚାଲାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ । ୨୦୧୦ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ୩୫ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।IPC କେସରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ହେଉଛି ମାତ୍ର ୨୯.୩ % । ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ହାର ଥିଲା ୫୪ ପ୍ରତିଶତ । ମହିଳା ହିଂସା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ହେଉଛି ମାତ୍ର ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଠାରୁ ବି ଏହା କମ । ଯାହା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଥିଲା ୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ।
ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ-କାନୁନର ରାଜୁତି ରହିବ । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଥାନାଗୁଡିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଫିସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଥିଲେ । ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧୀର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ । ସିଏ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀ ଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହୁବଳୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହେଉ । ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଅପରାଧୀ ଯେତେ ବଡ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ବି ତାର ଗୋଟିଏ ଠିକଣା, ‘ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ’ ।
ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦବେଗଜନକ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚାହିଁବି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘଟଣା ନହେଉ । ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ମହିଳା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ମହିଳା ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ କସ୍ମିନ କାଳେ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଅତିଥି କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଖାଯିବ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ POCSO ଆଇନରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ୩୭ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରି, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ Special Fast Track POCSO Courts ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ପୋଲିସ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବ୍ୟୁରୋ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ଵାରା ୫ଟି ମାମଲାକୁ ସ୍ଵଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ।
ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ସ୍ଥିର
ସେହିଭଳି ନୂତନ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅଧୀନରେ ୩୯ଟି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି । ଆମ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବାର ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ଯଦି ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଅପରାଧକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ୩.୩ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ୧.୯ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ୦.୭ % ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ୨୨.୨ %, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ୬୬.୭ %, ମହିଳା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ୨୪.୧ %, ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨୦.୬ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ୭.୨ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ହ୍ରାସ ପାଇଛି ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍, ଦଙ୍ଗା
ସେହିଭଳି ଉକ୍ତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ୬.୧ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଡକାୟତି ୫.୫ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଲୁଟ ୩୩.୮ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଦଙ୍ଗା ୨୨.୨ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୩୬ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୬ଟି ସମନ୍ଵିତ ମାନବ ଚାଲାଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଶାଖା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖାରେ ଗୋଟିଏ ସମନ୍ଵିତ ମାନବ ଚାଲାଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ନିଖୋଜ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ୨୯ଟି IUCAW (Investigating Units for Crime Against Women) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ IUCAW ୟୁନିଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାବେଳେ, ଆଉ ୫ଟି IUCAW ୟୁନିଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ।
୬୪୯ଟି ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ୬୪୯ଟି ଥାନାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ମହିଳା Help-line ସ୍ଥାପନ ଓ ଦୃଢୀକରଣ, ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନା, ଶିଶୁ ଅନୂକୁଳ ଥାନା ସ୍ଥାପନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମନ୍ଵିତ କରି ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ୧୫୨ କୋଟି ୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ।
ମାଓ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା
ମାଓବାଦୀ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ଉଗ୍ରବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସଫଳତାର ସହ ମାଓ ମୁକାବିଲା କରିଛି । ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ଛତିଶଗଡ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ୧୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଅଭିଯାନରେ ୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚଳପତିଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହିପରି ୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଆଧୁନିକକରଣ ପାଇଁ ୩ଟି OSSF ବାଟାଲିୟନ, ୩ଟି OISF ବାଟାଲିୟନ, ୧୦ଟି ନୂତନ ଓଡ୍ରାଫ ୟୁନିଟ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ ଓ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିଙ୍ଗ, ଚଣ୍ଡୀଖୋଲରେ ଗୋଟିଏ ଏସ.ଡି.ପି.ଓ. କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ୨୧ଟି ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଗୃହ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୧୫ ହଜାର ୩୨୬ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ୩ ହଜାର ୫୫୭ ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧ ହଜାର ୮୫୮ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ/ ସିପାହୀ, ୧୩୫ ଜଣ ଗୁର୍ଖା ସିପାହୀ ଏବଂ ୪୦୪ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର, ୧୭୭ ଜଣ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରୁପ- ସି ଓ ଗ୍ରୁପ- ଡି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ERSS ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧ ହଜାର ୯୯ଟି ପଦବୀ, ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯୩୫ଟି ପଦବୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪ ହଜାର ୧୯୫ଟି ପଦବୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସାଇବର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତର ଦୃଢୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ୯୯୯ଟି ପଦବୀ ନେଇ ୨୧ଟି ନୂତନ ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ପାଇଁ ୧୭୦ଟି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ୫୦ କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍କପିଓ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩୬୫୫ଟି ୨ ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫରେନସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଭାଗରେ ୨୪୭ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ କରିବାପାଇଁ ୩୬ଟି Mobile Forensic Van ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ର ସାଧାରଣ ବଜେଟରୁ ୧୪୯.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଉନ୍ନତମାନର ଡ୍ରୋନ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ନିଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫ଟି ଟ୍ରଲର ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଆଣି ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର