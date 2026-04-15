ପୂର୍ବ ସହଯୋଗୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀ

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀ ରାକେଶ ନାଥ ଆହତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 8:03 AM IST

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳୁତମାର ଖୁଣ୍ଟାପଶିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀ ରାକେଶ ନାଥ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆହତ ରାକେଶକୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ କାବୁ କରିଛି। ପରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଳୁତମାର ଏହି ରାକେଶ ନାଥ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ସୁଭାଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାରିବାକୁ ତା ଘରେ ପଶି ଥିଲା। ମାତ୍ର ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ପହଁଚି ଯିବାରୁ ରାକେଶ କୋଠା ଉପରୁ ଡେଇଁ ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କାବୁ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାକେଶ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରାକେଶକୁ ପୁଲିସ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ରାକେଶର ଗୋଡ଼ ଓ ହାତରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗୁଳିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନା ଖସି ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ ପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କିଏ ଘଟାଇଛି ଓ ରାକେଶ ଆହତର ସଠିକ କାରଣ କଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ’’ । ତେବେ ସୁଭାଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘରେ ପଶି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଥିଲା ବୋଲି ପତ୍ନୀ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ରାକେଶ ଜଣେ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀ ଓ ତା'ନାମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ , ହତ୍ୟା, ଲୁଟ ,ଡକାୟତି ଓ ରାହାଜାନୀ ଆଦି ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଗତ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ତଥା କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶୋବନ୍ତ ପରିଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ରାକେଶ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାକେଶ "କିଙ୍ଗ ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ" ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରି ତାର ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା ।

