ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଗୁଡୁଛି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ! ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ତିନି ମାସରେ ଘଟିଲାଣି ୧୧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ଶତ୍ରୁତା, ପ୍ରେମଜନିତ ଓ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ଆଦି କାରଣରୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିବା କିଛି ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 2, 2026 at 9:10 AM IST
Bhubaneswar Crime ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ! ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେକଥା କଥାକେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି । କେଉଁଠି ନିଶା ପାଇଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା, ପ୍ରେମଜନିତ ଓ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ଆଦି କାରଣରୁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଗତ ୩ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୧ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲାଣି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ କିଛିମାସ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ନଜର ପକାଇବା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିବା କିଛି ଘଟଣା ଉପରେ:-
ମେ' ୭ (ଗୁରୁବାର):
ମେ' ୭ରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟରେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ । ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଯାଏଁ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।
ମେ' ୮ (ଶୁକ୍ରବାର):
ମେ' ୮ ତାରିଖରେ ବାଲିପାଟଣା ଅଠାନ୍ତର ବଜାର ଉପରେ ରକେଶ ଦାସ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଇଟା ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିର୍ ସାହ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ସଲମାନ ଖାନକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଥିଲା । ହାତ ଉଧାରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲା । ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାରକୁ ଦାୟୀ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଦୋକାନ ଜାଳିଦେଇଥିଲେ ।
ମେ' ୨୯(ଶୁକ୍ରବାର):
ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଗତ ମେ' ୨୯ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଥାର୍ ଚଢ଼ାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାଇପଦର ଅଞ୍ଚଳର ବରେନ୍ୟ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ପରେ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଜୁନ ୧୬ (ମଙ୍ଗଳବାର):
ଜୁନ ୧୬ ରାତିରେ ପାହାଳ ଥାନା ଅନନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାରୀ ୪ ଜଣ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ କିଛିଦିନ ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିୟର ବୋତଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଜୁନ ୧୭ ସକାଳ ସମୟରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ।
ଜୁନ ୨୦ (ଶନିବାର):
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଡକଣ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାରରେ ଜୁନ ୨୦ରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁଶୀଲ ସିଂ (୫୫)ଙ୍କୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି (୪୫) ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କଟିଥିଲା । ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଥିଲା ।
ଜୁନ ୨୮- ଡବଲ ମର୍ଡର:
ଜୁନ ୨୮ ରାତିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ବାପ ଓ ପୁଅକୁ ଲୁହା ରଡରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଅ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଓରଫ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ AIIMSରେ ବାପା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନାବାଳକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୧୦:
ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଦୁପୁର ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଜୁଲାଇ ୧୦ ରାତିରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ବଲିଆରସିଂ ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଓରଫ ମହିଆ (୩୮)କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଗାଳି କରୁଥିବାରୁ ମହିଆ ରାଗରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୨୭:
ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସିହାଣୀରେ ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ମୋନିକା ଜେନା (୨୬)ଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ସ୍ବାମୀ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଦୀପକ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୨୮:
ରାଜଧାନୀରେ ନିଶା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୮ରେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚନାଥ ବିହାରରେ ଏସ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ (୫୦)ଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପୁଅ ଏସ୍ ଦେବରାଜ (୨୫) ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଦେବରାଜ ନିଶାସେବନ କରି ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା । ବିଡ଼ିରେ ଔଷଧ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେବନ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବାରଣ କରି ଦେବରାଜ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୩୦:
ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ନିକଟ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡି ଓରଫ ଜିତୁ (୩୨)ଙ୍କୁ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିର ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ବାବୁନା (୨୫) ଓ ଶୁଭମ ଦାଶ (୧୯)କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସବୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅପରାଧ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର