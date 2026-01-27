ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅପରାଧ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ: ବୋମା ଭିଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ ଆହତ

ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦ୍ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ବୋମା ଭିଡିଲା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ।

January 27, 2026

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ବୋମା । ଅପରାଧ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ବୋମା ଭିଡ଼ା, ଛାତରେ ହଠାତ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ । ଏଥିରେ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦ୍ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ବୋମା ଭିଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହେନୱାଜ୍ ମଲ୍ଲିକ, ବନ୍ଧୁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ମା ଓ ବାନ୍ଧବୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସେହେନୱାଜ୍ ଆଜାଦ୍ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେହେନୁମା ମଞ୍ଜିଲ୍ ନାମକ ଏକ ୫ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଭଡାରେ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଶେଷ ମହଲା ଛାତକୁ ସେ ଅବାଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏଠାରେ ସେହେନୱାଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋମା ଭିଡ଼ିବା କାମ କରୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେହେନୁମା ମଞ୍ଜିଲ୍‌ରୁ ଅଚାନକ ବହୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏତେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆହତମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣ ଜଣ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସେହେନୱାଜ୍ ଏବଂ ଅମୀୟଙ୍କ ହାତ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ବାନ୍ଧବୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଆହତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଲା ବୋଲି ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ୫ମ ମହଲା ଛାତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ବାରୁଦ, ବୋମା ଭିଡିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏବଂ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍‌କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା ବୋମା ଭିଡିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସେହେନୱାଜ୍ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରଧୀ । ତା ନାଁରେ ମୈତ୍ରିବିହାର ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧୀକ ମାମଲା ରହିଛି । ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀତ ମାମଲା ରହିଛି । ସେ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଜାମିନରେ ଫେରିଛି ।" ତେବେ ସେ କେତେଦିନ ହେବ ବୋମା ଭିଡୁଥିଲା, ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲା, ତା ଠାରୁ କିଏ କିଏ ବୋମା କିଣୁଥିଲା, କେଉଁ ଅପରାଧୀକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ରାଜଧାନୀରେ ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତା ଘରକୁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ।

ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତୋବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୋମା ଭିଡିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘର ମାଲିକ ଏବେ ପୋଲିସ ସ୍କାନରେ । ଘର ମାଲିକ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସେ ସେହେନୱାଜ ନିୟମିତ ଭାବେ ବୋମା ଭିଡିବା କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

