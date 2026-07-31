ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ; ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଏକାଧିକ ଅଟକ

ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

crime in capital, shopkeeper brutally murdered
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ; ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 12:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଜିତୁ କାଣ୍ଡି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ସେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଏଯାଏ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଜିତୁ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ନେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। କିଛିଦିନ ହେବ ଜିତୁ ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଜିତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୋକାନରେ ଖଟି କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ବସ୍ତିରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜିତୁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନ ଘରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତକ ଜଣକ ଅପରାଧି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦୋକାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିତୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଜେଲ ଗଲେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ

TAGGED:

MURDER
SHOPKEEPER MURDERED
CRIME IN CAPITAL
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ
CRIME IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.