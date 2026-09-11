ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ? ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର CAW&CW ୟୁନିଟ୍। ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 11, 2026 at 12:05 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଡ଼ ଘଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ CAW&CW (Crime Against Women & Children Wing) ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେନେଇ ଗତକାଲି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ।
ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ:
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର CAW&CW (Crime Against Women & Children Wing) କେସ୍ ନମ୍ବର ୫/୨୦୨୬ ରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା କରିଛି । ପୀଡ଼ିତା ଅନ୍ତେବାସୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ସିସିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି, ସଦର ଥାନାକୁ ଯାଇ CAW ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
CAW&CW, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାର ଉପରେ କଥା ଉଠିଛି ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ADGଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର CAW&CW ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।"
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କି ?
ଗତ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CWC ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭୀମଆର୍ମି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ।
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣା ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି । ଜଣେ ଅସହାୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ନିରବତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡିବାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ଏବେ ଏହା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଜଣେ ବାଳ ଅପରାଧୀ (ନାବାଳକ) ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୋଲିସ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ଓ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବୈଧ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପିତାମାତା ନଥିବା ନାବାଳକ-ନାବାଳିକାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୨ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୌଣସି ରାତିରେ ଯଦି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ? ତେବେ ସେଠାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉନଥିବାରୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ (NGO) ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଉକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କେବେ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ?
ଗର୍ଭବତୀ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ସହରର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ସଠିକ୍ କହି ପାରୁନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିସିଆଇରେ ରହଣୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲା ।
ସେଠାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠପଢା ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା-ମାଆ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଜୁନ୍ ମାସ ୨୫ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ କରାଯାଇଥିଲା ହସ୍ତାନ୍ତର:
ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଓ ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସର୍ଟ-ଷ୍ଟେ ହୋମରେ ରହୁଥିବା ଝାଡଖଣ୍ଡ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ, ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା