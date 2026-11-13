ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଉବେର-ରାପିଡୋ ବାଇକ ସେବା: ଚିଠି ଲେଖି ୧୫ ଦିନର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ମୋଟର ଭେଇକିଲ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନୋଟିସ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ।
Published : November 13, 2026 at 10:04 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ସେବା । ଉବେର ଓ ରାପିଡୋରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଚକିଆ ବାଇକକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉବେର ଓ ରାପିଡୋର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ମୋଟର ଭେଇକିଲ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନୋଟିସ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାପିଡୋ ଓ ଉବେର କ୍ୟାବ ଓ ଅଟୋ ସେବାରେ କଟକଣା ନାହିଁ:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗ ବିଭାଗର ଚିଠି ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ତେବେ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦିତ କ୍ୟାବ ଓ ଅଟୋ ସେବା ଉପରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ।
କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ?
କଟକ ଆର୍ଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ଵର RTO-୧ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର RTO-୨ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଘରୋଇ ତଥା ଅଣପରିବହନ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ଉବର୍ ଓ ରାପିଡୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ (STA) ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏସ୍ଟିଏ ତଦନ୍ତ କରି ଏହା ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ୧୯୮୮ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ସ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ -୨୦୨୩ କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ଉବେର ଓ ରାପିଡୋର ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ଚିଠି ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟରୁ ଘରୋଇ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପରିବହନ ପାଇଁ ବୁକିଂ ସୁବିଧାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆପରୁ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇବା କିମ୍ବା ଜିଓ-ଫେନ୍ସି ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଅଟୋ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ନକଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ IT ଆକ୍ଟର ୬୯ଏ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଇକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଅଟୋ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଥର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୯୦ ନୂଆ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୩ ସହରରେ ହେବ ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ବଡ଼ବିଲ-ପାଣିକୋଇଲି ରାଜପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ IEMS ସିଷ୍ଟମ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଟିବ ଫାଇନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର