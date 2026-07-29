CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ମାମଲା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମେତ ୪ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ହେବ ନୋଟିସ୍ !
ତଦନ୍ତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଫାଇଲ ହଜିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 29, 2026 at 7:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)ରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.ଏସ୍. ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ତଦନ୍ତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଫାଇଲ ହଜିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
- ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମେତ ୪ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ସମ୍ଭାବନା
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ୫-ଟି ସଚିବ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିପାରେ। ଏନେଇ ବୁଧବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ ପଠାଯିବ।
- କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ତନାଘନା, ଜବତ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। DSP ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଥାନା IIC ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଏତଲାର ନକଲ, ଚାରିଜଣ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍, ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କେତେଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ନୂଆ ମାମଲା, DSP ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୨୩୮(ସି), ୨୪୧ ଏବଂ ୬୧(୨)(ବି) ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲା ନମ୍ବର ୯/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ DSP ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ SP ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ତଦନ୍ତର ତଦାରଖ କରିବେ।
- ଜୁନ୍ ୧୦ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ରୁଜୁ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, CMOରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ RDC ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ଜୁନ୍ ୧୦ରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା BNSର ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୨୩୮(ସି), ୨୪୧ ଏବଂ ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୪୬୦/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଦୁଇଟି ହଜିଯାଇଥିବା ଫାଇଲ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
- ୨୦୦୮ର କନ୍ଧମାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ନାଇଡୁ କମିଶନ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.ଏସ୍. ନାଇଡୁ କମିଶନ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ନିଜର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରିପୋର୍ଟ CMOରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ଦର୍ଶାଇ ହେବିୟସ କର୍ପସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ପତି, 5 ହଜାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର