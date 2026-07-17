ETV Bharat / state

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: OSEPA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା, ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା

TE & SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର; ୫୫ଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜବତସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରିପୋର୍ଟ - ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

CRIME BRANCH INVESTIGATION
TE & SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର; ୫୫ଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜବତସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (TE & SCERT)ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ୩ ଦିନ ତଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSEPA) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଛି।

  • OSEPAରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଛାନଭିନ, ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍‌ପି ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଖାରବେଳନଗରସ୍ଥିତ OSEPA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ OSEPAର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍।

  • ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଏନେଇ ଡିଏସ୍‌ପି ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

  • ପୂର୍ବରୁ TE & SCERTରେ ହୋଇଥିଲା ଛାନଭିନ

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ୪ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ TE & SCERT କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମାମଲାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

  • ୫୫ଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜବତ କରି ଯାଞ୍ଚ

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କରିକୁଲମ ସେଲ୍ ଓ କନଫରେନ୍ସ ସେଲ୍‌ରେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୫ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ସହ କିଛି ପୁସ୍ତକକୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୫୫ଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (SCERT)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଗତ ସୋମବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୦୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୩୧୬(୫), ୨୦୧, ୩(୫) ଏବଂ ୬୧(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CRIME BRANCH
ODISHA TEXTBOOK ERROR
OSEPA
CRIME BRANCH INVESTIGATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.