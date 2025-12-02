ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ: 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର'ରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଅପହୃତା, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ

ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଅନୁଯାୟୀ, 2023ରେ 860 ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା, 3 ମାସରେ 142 ଅପହୃତ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ।

Office of the superintendent of Police, Puri
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 2, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ । ଗତ 3 ମାସରେ 142 ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ । 2023ରେ ପୁରୀରେ 860 ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଦ୍ଵାରା ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ କହିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଡା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ବହୁତ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅପରାଧ ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସାମାଜିକକର୍ମୀ ।

ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧି ଅପରାଧ (ETV Bharat Odisha)

ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 2022 ମସିହାରେ 628 ଜଣ ମହିଳା ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ 860ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 232ଟି ଅପରାଧ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଘରୋଇ ହିଂସା, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଅସଦାଚରଣ ଭଳି ମାମଲା ରହିଛି । ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିଳା ଥାନା ସହିତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତଥାପି ଅପରାଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

Puri Sri Mandir Badadanda
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
Puri Police
ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଅପରାଧ କମିବ ତାହା ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସବୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପେଶାଦାର ଅପରାଧି ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ଅପରାଧ ମାନସିକତା ଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁଗହଳିରେ ଅବାଧରେ ନିଶା ମାଫିଆମାନେ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ନିଶା ସେବନ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଯୁବକ କୁପଥରେ ଯାଇ ମହିଳା, ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପୋଲିସର ନିଘା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ।"

Puri Railway Station
ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରୁରି:

ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅରୁଣିମା ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଥାନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି । ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ମହିଳା ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଅପରାଧିଙ୍କ ମନୋବଳ ଅପରାଧ କରିବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଗଠନ, ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ଵାରା ମହିଳା ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏବେବି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି । ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମ ରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ସହ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଆମ ଆଇନ, ସମ୍ବିଧାନ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ସମାନ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି । ଏଣୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପଡିବ । ଏହି ମାନସିକତା ବଦଳିବା ଦରକାର ।"

Office of the superintendent of Police, Puri
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

'ଅପରେସନ ଚକ୍ର':

ପୁରୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ମାସରେ 142 ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅପରେସନ ଚକ୍ରରେ ମୋଟ 62 ଜଣ ନାବାଳିକା ଓ 80 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସିଟି ସବଡିଭିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ 31 ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅପହରଣ ମାମଲା ପରେ ଟ୍ରାକିଂ, ଚଢାଉ, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଜରିଆରେ ଅପହୃତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

Office of the superintendent of Police, Puri
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛି ଅପରେସନ 'ଚକ୍ର', କେବେ ଧରାପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍‌ ?

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ ମହିଳା କୋର୍ଟ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ବଦନାମ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ: ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ 'ଭିଜନ-୨୦୩୬'

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ନାବାଳିକା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଗତ ୩ ମାସରେ ୧୪୨ ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । କ୍ରାଇମ୍ ଏନଗେଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଟିମ୍ ମହିଳା ଅପରାଧ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସବୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେଉଛି । ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମିଳିବ । ମହିଳା, ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲାକୁ ଥାନାରେ ଜଣେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବେ । ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ ।

Baseli Sahi Thana Puri
ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

OPERATION CHAKRA
PURI POLICE
NATIONAL CRIME RECORD BUREAU
ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅପରେସନ ଚକ୍ର
CRIME AGAINST WOMEN IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.