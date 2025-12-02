ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ: 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର'ରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଅପହୃତା, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ
ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଅନୁଯାୟୀ, 2023ରେ 860 ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା, 3 ମାସରେ 142 ଅପହୃତ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ।
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ । ଗତ 3 ମାସରେ 142 ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ । 2023ରେ ପୁରୀରେ 860 ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଦ୍ଵାରା ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ କହିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଡା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ବହୁତ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅପରାଧ ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସାମାଜିକକର୍ମୀ ।
ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 2022 ମସିହାରେ 628 ଜଣ ମହିଳା ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ 860ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 232ଟି ଅପରାଧ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଘରୋଇ ହିଂସା, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଅସଦାଚରଣ ଭଳି ମାମଲା ରହିଛି । ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିଳା ଥାନା ସହିତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତଥାପି ଅପରାଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଅପରାଧ କମିବ ତାହା ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସବୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପେଶାଦାର ଅପରାଧି ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ଅପରାଧ ମାନସିକତା ଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁଗହଳିରେ ଅବାଧରେ ନିଶା ମାଫିଆମାନେ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ନିଶା ସେବନ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଯୁବକ କୁପଥରେ ଯାଇ ମହିଳା, ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପୋଲିସର ନିଘା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ।"
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରୁରି:
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅରୁଣିମା ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଥାନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି । ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ମହିଳା ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଅପରାଧିଙ୍କ ମନୋବଳ ଅପରାଧ କରିବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଗଠନ, ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ଵାରା ମହିଳା ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏବେବି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି । ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମ ରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ସହ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଆମ ଆଇନ, ସମ୍ବିଧାନ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ସମାନ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି । ଏଣୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପଡିବ । ଏହି ମାନସିକତା ବଦଳିବା ଦରକାର ।"
'ଅପରେସନ ଚକ୍ର':
ପୁରୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ମାସରେ 142 ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅପରେସନ ଚକ୍ରରେ ମୋଟ 62 ଜଣ ନାବାଳିକା ଓ 80 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସିଟି ସବଡିଭିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ 31 ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅପହରଣ ମାମଲା ପରେ ଟ୍ରାକିଂ, ଚଢାଉ, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଜରିଆରେ ଅପହୃତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ନାବାଳିକା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଗତ ୩ ମାସରେ ୧୪୨ ଜଣ ଅପହୃତ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । କ୍ରାଇମ୍ ଏନଗେଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଟିମ୍ ମହିଳା ଅପରାଧ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସବୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେଉଛି । ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମିଳିବ । ମହିଳା, ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲାକୁ ଥାନାରେ ଜଣେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବେ । ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ ।
