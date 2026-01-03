ଗାଁରେ ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନ, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ଜୁଇ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳୁସାହି ଗ୍ରାମରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ଗ୍ରାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମିଳୁନି ସ୍ଥାନ, ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଛି ଜୁଇ । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳୁସାହି ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ହୋଇ ଆସୁଛି । ଅନୁଦାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଅନାବାଦୀ କିସମ ଜମି ନଥିବାରୁ ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ।
ରାସ୍ତାକଡରେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର:
ନିକଟରେ କୁଳୁସାହି ଗାଁର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ମଶାନ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ତିମସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ କିଶୋର ନୁହେଁ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୁଳୁସାହି ଗାଁରେ ଯେତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାସ୍ତାକଡରେ ହିଁ ଦାହ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତାକଡରେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଆମକୁ ମନା କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାକଡରେ ହିଁ ମୃତଦେହ ପୋଡୁଛୁ ।"
ଶ୍ମଶାନ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସନାତନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଆଗରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିଲ ସହ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଏକ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା । ସେହି ଜମିକୁ ଜଣେ କିଣିନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ସେ ଆଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଦେଇ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଗାଁରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଏହି ରାସ୍ତାକଡରେ ମୃତଦେହ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଦୂରରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକୁ ନଯାଇ ଏଠାରେ ଦାହ କରାଉଛୁ ।"
ଅନାବାଦୀ ଜମି ଅଭାବ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପେଣ୍ଠ, କୁଳୁସାହି, ବାଲିକୁଦା ତିନୋଟି ଗାଁ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ଶ୍ମଶାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି କୁଳୁସାହି ଲୋକମାନେ ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଥି୍ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡରେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଏହି ଗାଁରେ ଅନାବାଦୀ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାହା ବିକ୍ରି ହୋଇ ବାସଘର ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସଂସ୍କାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ୨୦୧୬-୧୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କୁଳୁସାହି ଗାଁ ପାଇଥିଲା । ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେହି ଅନୁଦାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଲା । ଆମେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଫେଲ ମାରୁଛୁ, କାରଣ ଏହି ଗାଁରେ ଅନାବାଦୀ କିସମ ଜମି ନାହିଁ ।"
