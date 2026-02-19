ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍- ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର MSP ସ୍ଥିରୀକୃତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବାଲି ସିଏମ୍ ପିଛା ୩୪୦ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା ।
Published : February 19, 2026 at 5:50 PM IST
Mines Minister on Sand Smuggling ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ । ବାଲିର MSP ସ୍ଥିରୀକୃତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସାଧାରଣ ବାଲି ସିଏମ ପିଛା ୩୪୦ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା । ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିରୋଧରେ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ସରକାର । ବାଲିର MSP ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 650 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର MSP ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପ ବାଲି 650 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ବାଲି ଚୋରି ବନ୍ଦ ହେବ । ବାଲି MSP ସିଏମ ପିଛା 340 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବାଲିକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବେ ସରକାର ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି । କେଉଁଠି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେଣି ସାଧାରଣ ଗାଁ ଲୋକେ । ଆଉ କେଉଁଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । ସବୁଆଡୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବାଲିର ଆଉ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେବନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବେ ବୋଲି ଚୋର । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିବେ । ମୁଁ ନିଜେ ମାନିଟରିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା ।
"ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ବାଲି ଚୋରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । ବାଲି ଚୋରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଯେମିତି କେଉଁଠି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେବ ନାହିଁ । ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ SOP ଆଣିଛୁ । ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବୁ, ବାଲି ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ । ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବଡ଼ ଅଂଶ ହେଉଛି ବାଲି । ବାଲି ଚୋରି ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ବାଲି ଚୋରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା, ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାବାଡ ହେବେ ମାଫିଆ; ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବାଲି: ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର