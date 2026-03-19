CPET ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖ ରାତି ୧୧.୪୫ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜର Common Application Form ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।
Published : March 19, 2026 at 4:16 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: Common PG Entrance Test (CPET) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନର ସମୟ ସୀମାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । CPET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖ ରାତି ୧୧.୪୫ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜର Common Application Form (CAF) ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।
ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସମସୟସୀମା ଅନୁସାରେ, CPET ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ Common PG Entrance Test (CPET) ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ ।
ଏଥିସହ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ ସମୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ:
- ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ପି.ଜି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (CPET)ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ।
- CPET-2026ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ଠିକଣା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର P.G. ପ୍ରବେଶ ବିଷୟ (ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟ) ପ୍ରଦାନ କରି ସାଧାରଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ୍ (CAF) ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ପିଜି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
- ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ କରାଯିବ । ଖାଲି ଆସନର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-2 କିମ୍ବା SPOT ପ୍ରବେଶ ପରେ ବିଚାର କରିପାରେ ।
- ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (HEls)ରେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ (ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ) ମନୋନୀତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ଯାହା କେବଳ ବାକିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ବାକି ଥିବା ଆବେଦନକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ବାସସ୍ଥାନ, ଆୟ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ CAF ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆବେଦନକାରୀମାନେ CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ନାତକ ମାର୍କ/ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ସମୟସୀମା ଅପଡେଟେସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।
ରାଜ୍ୟର 123ଟି ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 29,999 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର