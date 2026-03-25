ମେ' 5ରୁ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା; 32 ହଜାର ପିଜି ସିଟ୍ ପାଇଁ 58 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା
ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା । ପଢନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 8:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ମେ' ମାସ ୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ CPET (Common PG Entrance Test) ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା । ୫ ମେ' ୨୦୨୬ ରିଖ ଠାରୁ ୧୮ ମେ' ୨୦୨୬ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରହିଥିବା ୩୧ ହଜାର ୯୧୫ ସିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବମୋଟ ୫୮ ହଜାର ୭୦୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ (SSB)କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏସଏସବି ୱେବ୍ସାଇଟ (https://ssbodisha.ac.in/) କୁ ଯାଇ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରୁ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ କାର୍ଡ଼ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ।
ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚୟନ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ଆଧାରରେ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଜୁଲାଇ ୧୦, ୨୦୨୬ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କଣ ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ-
ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (CPET) ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ କରାଯିବ । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କରାଯିବ । ଖାଲି ଆସନର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-2 କିମ୍ବା SPOT ପ୍ରବେଶ ପରେ ବିଚାର କରିପାରେ ।
ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (HEls) ରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ (ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ) ମନୋନୀତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ଯାହା କେବଳ ବାକିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ବାକି ଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର