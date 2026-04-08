CPET ୨୦୨୬ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ, ୫୦ଟି ବିଷୟରେ ମେ’ ୫ରୁ ପରୀକ୍ଷା
Published : April 8, 2026 at 3:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ CPET (Common PG Entrance Test) ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ (SSB) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ମେ’ ୫ ତାରିଖରୁ ମେ’ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୫୦ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ୧୧ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଜୁକେସନ୍ ଓ ଆନଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି:
ଚଳିତବର୍ଷ CPET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୋଟ ୩୧,୯୧୫ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ପାଇଁ ୫୮,୭୦୮ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ ପାଇଁ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ।
ଏପ୍ରିଲ ୩୦ରୁ ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ:
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SSB ୱେବ୍ସାଇଟ୍ (https://ssbodisha.ac.in/)କୁ ଯାଇ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରୁ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ କାର୍ଡ଼ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚୟନ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ଆଧାରରେ କରାଯିବ । ଏଥି ସହ ଜୁଲାଇ ୧୦, ୨୦୨୬ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି । ଏବେ ସମୟ ସୀମିତ ଥିବାରୁ, ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିଦ୍ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର