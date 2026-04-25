ମାଲିକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲି ବୋଲି ଭାବି ଅନୁତାପ କରୁଛି ଗାଈ, 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଛୁଇଁନି ଦାନା ପାଣି
ଗାଈଟି ୧୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି କିଛି ଖାଉନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ତା' ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି । ମାଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 25, 2026 at 8:49 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: କେବଳ ମଣିଷ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ଅନୁତାପ କରେ, ତାହା ନୁହେଁ । ଏକ ବାକ୍ ଶକ୍ତିହୀନ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ । ଏପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଖୁସାଲିଗଞ୍ଜ ଗାଁରେ । ଯେଉଁଠି ଗାଈଟିଏ ନିଜର ଏକ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇବସିଛି ତା'ର ପ୍ରିୟ ମାଲିକଙ୍କୁ । ଯାହାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇ ପିଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖବରରେ....
ମାଲିକଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଗାଈ:
5 ବର୍ଷର ଗାଈଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ପଘା ଛିଣ୍ଡାଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ, ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମାଲିକ ଓ ପରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାଈଟି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି । ନା ଘରକୁ ଫେରୁଛି... ନା କାହାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉଛି । ଆଜକୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଲିକଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଖାଇବାରେ ମୁହଁ ଦେଉନାହିଁ ।
ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି:
ସତେ ଯେମିତି ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଗାଈ । ସତେ ଯେପରି ମାଲିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ଦୋଷ ତାକୁ ଶୁଆଇ ବସାଇ ଦେଉନାହିଁ । କେହି ଖାଇବାକୁ ଯାଚିଲେ ମୁଁହ ଫେରାଇ ନେଉଛି । ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଝୁରି ଚାଲିଛି ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ । ନଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଈଟି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଈଟି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଖୁସାଲିଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଓ ସୁନତି ମହାରଣାଙ୍କ ନିଜ ଗୁହାଳରେ ୫ରୁ ୬ଟି ଗାଈ ରଖି ପାଳିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଏକ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଅତି ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତ୍ତି ତା'ର ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ । ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗାଈ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସେହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସର ଗାଈକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଗାଈ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଘା ଛିଣ୍ଡାଇ ଗାଈ ପୁଣି ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ବେଳେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ବାଡେଇ ଯାଇଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତା ସ୍ଲାବ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରେନାହିଁ:
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନତି ମହାରଣା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, "ବାବୁ ତା'ର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ । ପରିବା ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । କେହି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରେନାହିଁ । ଯେଉଁଦିନ ପଡୋଶୀ ଗାଈ ନେବାକୁ ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆସି ବାବୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା । ସେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା । ସେବେଠାରୁ ଗାଈଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ବୋଲି ଭାବି ଅନୁତାପ କରୁଛି ।"
ବିଗୁଡୁଛି ଗାଈର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା:
ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେଧୀରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ବି ସେ ପାଖରେ ପଶିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ । ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ବାବଦରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପଶୁ ହେଲେ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି । ୧୦ ଦିନ ଧରି ସେ କିଛି ଖାଇନି । ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି । ମାଲିକଙ୍କ ସୁଧ ଘର ଦିନ ଗାଈକୁ ନେଇ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାପରେ ସେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଥିଲା । ଏହିଭଳି ଭାବେ ତା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଖାଉନାହିଁ । ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲା । ମାଲିକ ମୋତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନନ୍ତରଣ କରୁଛି ଭାବି ସେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେ ଭାବୁଛି କି ମୋରି ପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ।"
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଏହି ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଆମର ପାଖରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି । ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଗାଈ ଚୋରି ହେବା ପରେ ସେ ଗାଈ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ । ଆମେ ତାକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଥିଲୁ । ସେ ତାକୁ ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ସେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ବାବା ଦୋକାନ ବାହାରି ଯିବା ବେଳେ ଗାଈ ଅଟକି ଥିବା ଦେଖି ବାବା ବି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଗାଈ ପଘା ଫିଟାଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଥିଲା । ବାବା ତା' ଆଗରେ ପଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇ ଡ୍ରେନକୁ ଖସି ପଡିଲେ । ବ୍ରେନ ମାଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।"
ପଶୁ ହେଲେ ବି ସବୁ ବୁଝୁଛି ଗାଈ:
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି । ଘରୁ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ତେଣୁ ବାହାର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିନାହିଁ । ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ଏତେ ଭଲରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା । ୧୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ସେ କିଛି ଖାଉନାହିଁ । ସେଇଠି ହିଁ ଛିଡା ହୋଇ ରହୁଛି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି । ମାଲିକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି । ଘରକୁ ଗଲେ କାଳେ କିଏ ମରାଧରା କରିବେ, ସେପାଇଁ ବି ସେ ଡରି ଯାଉଛି । ପଶୁ ହେଲେ ବି ସବୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛି ଯେମିତି ।"
5 ବର୍ଷର ଗାଈଟିଏ ହେଲେ ମନ ଠିକ୍ ମଣିଷ ପରି । ଆମେ ଭୁଲ୍ କରି ବସିଲେ ଅନୁତାପ ସହିତ ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଡରିଥାଉ । ବୋଧ ହୁଏ ଗାଈଟି ତା ଦ୍ବାରା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗର୍ହିତ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, କାଳେ ତା ମାଲିକ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବେ ଓ ସେ ପୁଣି ବାହୁଡି ଯିବେ ତା' ପ୍ରିୟ ମାଲିକଙ୍କ ଗୁହାଳକୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର