ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର: ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ରହି ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ
ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 23, 2026 at 8:33 PM IST
MKCG MEDICAL COVID CASE, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ଏବଂ ମେଡିକାଲର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ କରାଯାଇଥିବା କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଜେଟିଭ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସେହି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ଗୁରୁବାର ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶ । ଏପରିକି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ସେହି ରୋଗୀଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ୍ଷକ ।
ସରକାରୀ ଭାବେ କେବଳ ଜଣେ ରୋଗୀ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଭଳି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧ ହୋଇ ରହି ଚିକିତ୍ସତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ କୋଭିଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କୋଭିଡକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କତା ସୂଚନା ନଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭାଇରାଲ ଫିଭର୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶ । ଏପରିକି ଏନେଇ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ଚିହ୍ନଟ, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଭିଡକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର