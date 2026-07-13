ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡା ନଜର
କୋଭିଡରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଶେଷକରି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 12:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ବଢୁଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ । କୋଭିଡରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଶେଷକରି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଆାଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ନିୟମିତ ଭାବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର CDMOମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ।
ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସମାଗମ ଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୱର, କାଶ, ଗଳାବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଭଳି କୋଭିଡ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରଚଳିତ କୋଭିଡ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ତଥାପି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି । କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୦୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର