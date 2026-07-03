ବଢିବ କି ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ? ସମନ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 3, 2026 at 9:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ୫ଟି ସଚିବ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମନ । ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୌରା ଜଜ ବିଏନ ମହାନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି । ଆଗକୁ ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବା ୫ଟି ସଚିବ ବା ୫ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ । ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ।
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସଭା ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତି । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଏର ରିଭିଜନ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ । ମାମଲାରେ ଦୌରା ଜଜ ବିଏନ ମହାନ୍ତି ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୁଧୀର କହିଛନ୍ତି, "ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ଚାଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦକୁ ଓଏସଏସ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ୫୦.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଜେଟ ସର୍ଭ ଆଭିଏସନକୁ ୫୨.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ଅଫିସର ତାଲିକାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବଜେଟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ନକରିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ‘୧-ସିସି’ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲି । କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠୁ ମାମଲା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ଆଣିନପାରିବାରୁ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଜିଲ୍ଲା ସେସନ କୋର୍ଟରେ ରିଭିଜନ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲି । କୋର୍ଟ ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରୀ କରିଛନ୍ତି ।''
ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଓକିଲ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ଜବାବ ଦେବେ । କୋର୍ଟ କାହିଁକି ଯିବେ ? ସେମାନେ କଣ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି କି ? ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ସମ୍ପତି ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ? ସେ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବହାର କରି କଣ କୁଆଡ଼େ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାହା ଅପରାଧ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ କି ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିନାହିଁ ।''
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମାମଲାଟି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ ହେବ ।" ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନ ତା' ବାଟରେ ଯିବ । ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ; ବଢିବ କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜୁ-ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇ ବିବାଦ; ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ଶାସକ ଦଳ