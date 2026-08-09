ETV Bharat / state

ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ

୧୪ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Court sentenced 10 years in prison for attempted rape of minor girl
ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 8:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ। ଏଥିସହ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍‌ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। ଜରିମାନା ଅନାଦୟ ହେଲେ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୩ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର 26 ବର୍ଷୀୟ ରାଜା ଓରଫ ରାଜେଶ ବାରିକ ।

ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ



ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ପାରାଦୀପ ଲକ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତରବାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ନାବାଳିକା ରହୁଥିବା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ନାବାଳିକା ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଲଟା ନାବାଳିକା ଓ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଘଟଣା ପରେ ନାବାଳିକା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର ୪୪୪/୨୦୨୩ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆସାମୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା।


ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ସହ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସବ୍‌ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ସତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୧୩ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ; ୧୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

MINOR RAPE ATTEMPT
JAGATSINGHPUR MINOR RAPE CASE
JAGATSINGHPUR COURT CONVICTION
ଜଗତସିଂହପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ
JAGATSINGHPUR MINOR RAPE CONVICTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.