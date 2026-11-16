କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ; ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସବାବପତ୍ର ସିଲ୍ , ବାହାରେ ସପ ପକାଇ ବସିଲେ କର୍ମଚାରୀ
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆସବାବପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସପ ପକାଇ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 16, 2026 at 3:05 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ-୨ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ ସିଲ୍ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସପ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ । ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସିନିୟର୍ ଡିଭିଜନ, CSJD (Commercial)ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୋର୍ଟ ବାଲିଫଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ କୋର୍ଟ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ-୨ ର ସମସ୍ତ ଚଳାଚଳ ସଂପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଟେବୁଲ୍, ଚେୟାର୍, ଫ୍ୟାନ, ଆଲମାରୀ ସମେତ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଓ ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ମୋଟ ୧୫ଜଣ କିରାଣୀ ଓ ପିଅନ କାମ କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ, ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆସବାବପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସପ ପକାଇ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସିଲ୍ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଗଣେଶ୍ୱର ନାୟକ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଅଫିସର ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏସି, ସମସ୍ତ ଆସବାପତ୍ର, ରେକର୍ଡପତ୍ର, ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଗୋଡରେଜ୍ ଆଦି ସବୁକିଛି ସିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ, ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ବସୁଛୁ । ଅଫିସ ଖୋଲା ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାମ କିମ୍ବା କେଶ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଜ୍ ଉଠାଯିବ (Withdraw ହେବ) ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ।"
ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ଛାଟ ପରେ କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଓ ବିକାଶରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ରେକ କେବେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସେନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର ଓ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା
୨୦୦୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଠିକାଦାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ (ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି) ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ OSDMA ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଦୁଇଟି ଠିକା କାମ, ତାଳଚୁଆ ଓ ଦଳେଇସାହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀ (ରମେଶଙ୍କ ସହଯୋଗୀ) ସେହି ଠିକା କାମ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ଠିକାଦାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିଥିବା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ । କାମ ଶେଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବିଲ୍ ଜାରି କରି ନଥିଲା । ଠିକାଦାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଦେୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୩ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ! ଠିକାଦାରଙ୍କ ୧.୩୭ କୋଟି ଦେଲେନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ