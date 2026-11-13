ETV Bharat / state

୨୩ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ! ଠିକାଦାରଙ୍କ ୧.୩୭ କୋଟି ଦେଲେନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

Kendrapada RWD-2: ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଲ୍ ଅନାଦେୟ ଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapada Court Orders Seizure Of District Rural Development Division 2 Movable property Over An Unpaid Contractor Bill
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ-୨ ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦୀର୍ଘ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଲ୍ ବାକି ରଖି ଅଡୁଆରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ । ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି (Movable property) । ୨୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୁଇଟି କାମ ବାବଦକୁ ମୋଟ ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍‌ ବିଭାଗ ଦେଇ ନଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଶେଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ନାଲି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ (ETV Bharat)

କ'ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା:

୨୦୦୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଠିକାଦାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ (ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେହନ୍ତ ହୋଇଛି) ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ OSDMA ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଦୁଇଟି ଠିକା କାମ, ତାଳଚୁଆ ଓ ଦଳେଇସାହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀ (ରମେଶଙ୍କ ସହଯୋଗୀ) ସେହି ଠିକା କାମ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

Court Order
କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର (ETV Bharat)

ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ:

ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ଠିକାଦାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଇଥିଲେ ।​ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିଥିବା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ।

The computer at the Rural Development Department-2 office in Kendrapara district has been sealed.
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ-୨ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସିଲ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat)

ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:

ଠିକାଦାର ଭାବରେ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ ବିଭାଗ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ (ପାଉଣା) ଦେଇନଥିଲେ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେନେଇ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋର୍ଟର ଆର୍ବିଟ୍ରେଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

Court staff are sealing movable property.
କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି ସିଲ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛୁ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଏବଂ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ଗତ ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରମେଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ।"

୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ବକେୟା:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ତାଳଚୁଆ ଓ ଦଳେଇସାହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, କାମ ଶେଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବିଲ୍ ଜାରି କରି ନଥିଲା । ଠିକାଦାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଦେୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।

The computer at the Rural Development Department-2 office in Kendrapara district has been sealed.
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ-୨ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସିଲ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat)

କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ:

ତେବେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।​ ଏହି ମାମଲାରେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ବିଟ୍ରାଲ୍ ଆୱାର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି । ​ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ମକଦ୍ଦମାରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଯଦି ସେଥିରୁ ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ କୋର୍ଟ ଅଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି (ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି) ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । ​ଏହି ମାମଲାରେ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ଦୁଇଟି କେସରେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ରହିଛି । ​ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ​ବୋଲି ସରକାର ଓକିଲ ବିନୋଦ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Court staff are sealing movable property.
କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି ସିଲ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସରକାର ଓକିଲ ବିନୋଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାଟି ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ।​ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି । ଏପରିସ୍ଥଳେ କେବଳ ଅଦାଲତ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ।​ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଅଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ଜମି, କୋଠା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଟାଚ୍ (ଜବତ) କରି, କୋରକ୍ କରି, ନିଲାମ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରୁ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରିର ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯିବ । ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ।"

Court staff are sealing movable property.
କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି ସିଲ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ବିନୋଦ ନାୟକ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀାମେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ ର ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି (କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗଡ୍ରେଜ ଆଦି ଆସବାପତ୍ର) ଜବତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବୁର୍ଲା VIMSARର 2 ଦୁର୍ନିତୀଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ! 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 20ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ଓ ବିପଳୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

KENDRAPADA RURAL WORKS DIVISION
KENDRAPARA COURT
RAJNAGAR CONTRACTOR BILL UNPAID
ରାଜନଗର ଠିକାଦାର ବିଲ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ୨

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.