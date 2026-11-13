୨୩ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ! ଠିକାଦାରଙ୍କ ୧.୩୭ କୋଟି ଦେଲେନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
Kendrapada RWD-2: ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଲ୍ ଅନାଦେୟ ଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 13, 2026 at 9:03 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦୀର୍ଘ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଲ୍ ବାକି ରଖି ଅଡୁଆରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ । ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି (Movable property) । ୨୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୁଇଟି କାମ ବାବଦକୁ ମୋଟ ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ବିଭାଗ ଦେଇ ନଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଶେଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ର ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ନାଲି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା:
୨୦୦୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଠିକାଦାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ (ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେହନ୍ତ ହୋଇଛି) ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ OSDMA ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଦୁଇଟି ଠିକା କାମ, ତାଳଚୁଆ ଓ ଦଳେଇସାହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀ (ରମେଶଙ୍କ ସହଯୋଗୀ) ସେହି ଠିକା କାମ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ:
ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ଠିକାଦାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିଥିବା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
ଠିକାଦାର ଭାବରେ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ ବିଭାଗ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ (ପାଉଣା) ଦେଇନଥିଲେ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେନେଇ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋର୍ଟର ଆର୍ବିଟ୍ରେଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛୁ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଏବଂ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ଗତ ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରମେଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ।"
୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ବକେୟା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ତାଳଚୁଆ ଓ ଦଳେଇସାହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, କାମ ଶେଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବିଲ୍ ଜାରି କରି ନଥିଲା । ଠିକାଦାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଦେୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ:
ତେବେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ବିଟ୍ରାଲ୍ ଆୱାର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି । ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ମକଦ୍ଦମାରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଯଦି ସେଥିରୁ ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ କୋର୍ଟ ଅଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି (ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି) ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ଦୁଇଟି କେସରେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ରହିଛି । ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଓକିଲ ବିନୋଦ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସରକାର ଓକିଲ ବିନୋଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାଟି ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି । ଏପରିସ୍ଥଳେ କେବଳ ଅଦାଲତ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଅଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ଜମି, କୋଠା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଟାଚ୍ (ଜବତ) କରି, କୋରକ୍ କରି, ନିଲାମ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରୁ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରିର ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯିବ । ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ।"
ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ବିନୋଦ ନାୟକ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀାମେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ-୨ ର ଚଳନ୍ତି ସଂପତ୍ତି (କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗଡ୍ରେଜ ଆଦି ଆସବାପତ୍ର) ଜବତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବୁର୍ଲା VIMSARର 2 ଦୁର୍ନିତୀଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ! 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 20ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ଓ ବିପଳୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା