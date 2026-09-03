ETV Bharat / state

ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇ ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ

ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ (SDJM) କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bhubaneswar SDJM Court
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 7:40 AM IST

|

Updated : September 3, 2026 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ୫T ସଚିବ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ କୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ବିରଞ୍ଚୀ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତଥା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧାର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲା ଖାରଜ ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

VK Pandian
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ (ETV Bharat Odisha)


ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଏମ

ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ (SDJM) କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଆବେଦନରେ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବା ପ୍ରମାଣିକ ତ୍ରୁଟି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଗସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଓ ସେଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ରୁ ୫୦୦ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ ବୁଲି ସଭା କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରମାଣ ନପାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସଭା ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତି । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ । ଦାଏର ରିଭିଜନ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ । ମାମଲାରେ ଦୌରା ଜଜ ବିଏନ ମହାନ୍ତି ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଆଜି ହାଜର ହେବେ ନାହିଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଭିସି ଯୋଗେ ବୟାନ ଦେବାକୁ କଲେ ମେଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢିବ କି ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ? ସମନ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : September 3, 2026 at 8:11 AM IST

TAGGED:

BHUBANESWAR SJDM COURT
PANDIAN HELICAPTOR CASE
VK PANDIAN AND NAVEEN PATNAIK
ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ମାମଲା
COURT DISMISS PANDIAN CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.