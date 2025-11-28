ETV Bharat / state

ନା ଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ, ନା ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି... ସମ୍ଵିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ଓ ଭାନୁ

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ । ବାଜା ପଟୁଆରରେ ନୁହଁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ଵିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତଜନ୍ମର ସାଥି ହେବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ଓ ଭାନୁ ତେଜା ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 9:43 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ ପରେ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ବିବାହ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ଦମ୍ପତିଗଣ । କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ବିବାହ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି ଆମ ସମାଜରେ । ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ସ୍ଵୟଂବର ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଅନେକ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏଭଳି ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବିନା ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ଵନୀ ସହିତ ଜାତି, ଜାତକ, ଯୌତୁକ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିହୀନ ସମ୍ଵିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଥିଲେ ଉଭୟ କନ୍ୟା ଓ ବର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତ ଦାନ ଭଳି ମହତ୍ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଖିନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ...

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଲେ... ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଶପଥ ନେଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଭଳି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ସାମିଲ ହେଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏଭଳି ଏକ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସହରର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ବିବାହରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ଵନୀ । କିମ୍ୱା ବିବାହରେ ଯେପରି ଜାତି, ଜାତକ, ଯୌତୁକ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମ୍ଵିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଡଃ ବିଧୁପ୍ରଭା ରଥଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରୀତିପନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାକିନାଡା ନିବାସୀ ବି. ନାଗ ଗୌରୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭାନୁ ତେଜାଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଆଦର୍ଶ ବିବାହ । ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ଵର ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ବିବାହ ଭଳି ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିରୁ ଆସିଥିବା ବର କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ପାଠ କରି ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର । ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ବରକନ୍ୟା ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ।ଏପରିକି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆର୍ଶୀବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭୋଜିକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ରଥଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ୱିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ । ଏହାକୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଜାତିପ୍ରଥା ଯେତେ କମ୍ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ପଡିବା ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।" ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଚାରୋଟି ଏଭଳି ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ବିବାହକୁ ମିଶାଯାଇ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଏଭଳି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଭାନୁ ତେଜା । ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡି ଏଭଳି ସାମାଜିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ବିବାହ କରାଇଥିବା ମାତା ଡା.ବିଧୁପ୍ରଭା ରଥଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମର ଜାତି ପ୍ରଭାକୁ ଯେପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଏକ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି । ଏଭଳି ମାନବିକାତାର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଏପରି ହେଲେ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଯୌତୁକ ନାମରେ ସମାଜରେ ଯେପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମାଜରେ ତାହାକୁ କମ୍ କରିବା ସହିତ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏପରି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୋର କନ୍ୟା ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ଏମ୍.ଏ.ସି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସପ୍ଟୱାର କମ୍ପାନୀରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)


ଏପରିକି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ସେପଟେ ଏଭଳି ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବିବାହ ଭଳି ଏକ ବନ୍ଧନରେ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଯଦିଓ ଧିରେ ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଭଳି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନରହିବା ଦରକାର ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ଏଣୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହର୍ତ୍ତ ନଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ମନ ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।


ସେପଟେ ଏଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବାହାଘର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସହରର ବହୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ , ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମେତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ତଥା ଉଭୟ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ତଥା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଆରା ବିବାହ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରେ ବାଜିଲା ସାହାନାଇ; ପ୍ରତିମାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ରାକେଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

