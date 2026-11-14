ଏକସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ ସାତ ଜନମର ସାଥୀ; ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଛକିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ପୁଅ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରମେଶ ଓ ସବିତା ରାନୀଖିଣ୍ଡା ଶାସନ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 14, 2026 at 9:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ସାତ ଜନମ ପାଇଁ ଚାଲିବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲା ନାହିଁ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ହସଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛକି ବସିଥିଲା କାଳ । ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଏକ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭାଇ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ହସଖୁସିର ସଂସାରର ଦୀପ । ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ (୫୧) ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବିତା ବଗର୍ତ୍ତୀ (୪୬)ଙ୍କ ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଲବଜାର ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ରମେଶ । ପତ୍ନୀ ସବିତା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ (୨୫ ଓ ୨୦ ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ନେଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ, କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ସୁଖର ସଂସାର । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରମେଶ ଓ ସବିତା ରାନୀଖିଣ୍ଡା ଶାସନ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ସ୍କୁଟି (OD-15-AA-5598) ଯୋଗେ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। । କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଏହି ଫେରିବା ବାଟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଯିବ ବୋଲି ।
ଶାସନ ଛକ ନିକଟରେ ସମ୍ମୁଖ ପଟୁ ଏକ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ୍ ଲୋଡ୍ କରି ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର (OD-17-R-7491)ର ଟ୍ରଲି ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଟଲିର ଆଘାତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଁ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାପା-ମା’ ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ୨୫ ଓ ୨୦ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ । ଘରର ମୁରବୀ ତଥା ରୋଜଗାରିଆ ବାପା ଓ ସ୍ନେହମୟୀ ମା’ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୁଅଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ । ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ପୂରା ପରିବେଶ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବୀର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତୁରନ୍ତ ହାଜର କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶାସନ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 285 ରେ 13 ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l
ଏନେଇ ଶାସନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବୀର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା ବଗର୍ତ୍ତୀ OD-15-AA-5598 ନମ୍ବରର ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, OD -17-R-7491 ନମ୍ବରର ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜ ଟ୍ରଲିରେ ଏକ ହର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ ଲୋଡ଼ କରି ସମ୍ମୁଖ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିର କିଛି ଅଂଶ ରମେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା l
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବା ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଶାସନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନିଶା ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗ, ଅଢେଇ ମାସ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର