ETV Bharat / state

ନୂଆପଡାରେ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ, ବନ୍ଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ !

353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ । 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍‌

ODISHA BANDH
ନୂଆପଡାରେ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆପଡା: ବନ୍ଦ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡାରେ ଅଘଟଣ । ଖଡିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମହେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ବନ୍ଦରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଟ୍ରକ । ପ୍ରତିବାଦରେ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।

ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ଦରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ବଡମହେଶ୍ୱର ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ଦମ୍ପତି ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ବିରୁନପଦର ଗାଁର କପୁରଚନ ପଟେଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ପଟେଲ ।

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ବଡମହେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ରାୟପୁର ପଟୁ ଗୋପାଳପୁର ପଟକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ହେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳେ ଅଟକି ଯିବା ଭୟରେ ଟ୍ରକ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିଲା । ଠିକ୍‌ ଏତିକି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ବର ସୋରରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

TAGGED:

ROAD ACCIDENT COUPLE DEATH
NUAPADA ACCIDENT DEATH
ନୂଆପଡା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦମ୍ପତି ମୃତ
ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଘଟଣା
ODISHA BANDH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.