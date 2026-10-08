ନୂଆପଡାରେ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ, ବନ୍ଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ !
353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ । 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : October 8, 2026 at 1:01 PM IST
ନୂଆପଡା: ବନ୍ଦ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡାରେ ଅଘଟଣ । ଖଡିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମହେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ବନ୍ଦରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଟ୍ରକ । ପ୍ରତିବାଦରେ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।
ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ଦରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ବଡମହେଶ୍ୱର ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ଦମ୍ପତି ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ବିରୁନପଦର ଗାଁର କପୁରଚନ ପଟେଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ପଟେଲ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ବଡମହେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ରାୟପୁର ପଟୁ ଗୋପାଳପୁର ପଟକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ହେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳେ ଅଟକି ଯିବା ଭୟରେ ଟ୍ରକ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିଲା । ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ବର ସୋରରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା