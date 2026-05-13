ଗଛରେ ରଶି ଲଗେଇ ଝୁଲି ପଡିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ !

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଈଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ନେଇଛନ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଭଲ ପାଇବା । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 9:14 PM IST

ଯାଜପୁର: ବର ଗଛରେ ରଶି ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ! ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଶୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଈଶ୍ୱର ପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଈଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ବିଲ ମଝିରେ ଏକ ବରଗଛର ଡାଳରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଶୁଶୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଈଶ୍ୱରପୁର ରାଜଜେନା ସାହି ମଙ୍ଗୁଳିଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସମୀର ଦାସ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଏବଂ ମଲ୍ଲୀକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହାନ୍ତି ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅ ସୁରେଖା ମଲ୍ଲିକ ବୟସ (20 ବର୍ଷ)ଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ।

ଆଜି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୃତ ଯୁବକ କେରଳର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି । ୧୫ ଦିନ ହୋଇଯିବ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।


"ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଦାସ ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଏଭଳି କରିଛି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥିଲେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା । 15 ଦିନ ହେଲା ସେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଗାଡି ଚଲାଇବାକୁ କହିଥିଲି । ସକାଳେ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଡି ଚଲେଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ସକାଳୁ ଏମତି ହୋଇଛି," ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଦାସ ।

ଗତ ମାସରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ନିମିଧା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମର ୨୦ବର୍ଷର ଯୁବକ ବେଣୁପାଣି ସାହୁ ଗତ ରାତିରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

