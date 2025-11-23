ସାରସକଣା MLAଙ୍କ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ 2 ଗୁରୁତର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଧାୟକ
ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କାରେ 2 ଗୁରୁତର । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।
Published : November 23, 2025 at 11:06 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 11:26 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦାଙ୍କ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାରସକଣା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡି ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା-ଉଦଳା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବାସିପିଠା ତେରମାଇଲ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ।
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାରଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବାଇକରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସ୍କର୍ପିଓ । ଫଳରେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ବାଇକ ଧକ୍କା ପରେ ସ୍କର୍ପିଓଟି ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ସହିତ ପିଟି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଟାଙ୍ଗଣା ଗ୍ରାମର ସୁକୁରୁ ସିଂ ଓ ସନ୍ୟାସୀ ସିଂ । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଗାଡିରୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଦଳା-ବାରିପଦା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ।
ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସମ୍ବାଦିକ ବାରିପଦା ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଥିଲେ । "ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା । ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ।
ଏପଟେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ରୋଡ କ୍ରସିଂ କରିସାରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ପିଟିଛି । ଗାଡି ନମ୍ବରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏହା ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳେଇଛନ୍ତି । ଆମର ଦାବି ଆହତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।"
ଏପଟେ ଏସଡିଏମଓ ବିଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବାଇକରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ । ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସନ୍ୟାସୀ ସିଂଙ୍କ ଗୋଡରେ ଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି । ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ଚାଲିଛି । ପରେ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦରକାର ପଡିଲେ କଟକ ରେଫର କରିବୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର