ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ

ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟା ୧୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 8:55 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟା ୧୦ରୁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।

ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଓଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, ରତ୍ନ ବିଶାରଦ, ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଣୁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ । କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହେବ ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"

ସେପଟେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ତେବେ ଭିତର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ବଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିବ ସେହି ଭିତରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରୁ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରଥମ ଦିନ; ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା

