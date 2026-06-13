ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ ସୋଲପଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଅଭିଯୋଗ

ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ସଞ୍ଚୟ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Corruption in solpeta sambaya samiti
ନୟାଗଡ଼ ସୋଲପଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 4:14 PM IST

|

Updated : June 13, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ସୋଲପଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନକଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠାଣ କରି ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ସ ପୂର୍ଵତନ ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ସଞ୍ଚୟ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼ ସୋଲପଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି (ETV Bharat Odisha)

କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ନେଇ ସୋଲପଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ନୂଆ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ମିଛ ଋଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀ ସୁନନ୍ଦ ଖଟେଇ କୁହନ୍ତି ‘‘ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବ । ‘‘ମୋ ନାଁରେ କେତେ ଲୋନ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେଇ ଋଣ ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ । ମୋ ନାଁରେ କେତେ ଲୋନ୍‌ ହୋଇଛି ଜାଣିନି ସୁଝିବି କେମିତି’’?

ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆଗରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଗଣଧାରଣା ଦେବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜାଲ ଦସ୍ତଖତରେ ଋଣ ଉଠାଣ ଜଣା ପଡିବା ପରେ ଦୁଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଵତନ ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ DRCS ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୋଲପଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି ‘‘ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ଗାଁ ରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି । ସମିତିସଭ୍ୟ ଥିଲି ଏବେ ସୋସାଇଟି ସଭାପତି ଅଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ drcs ଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦିକିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ମୁଁ ନିଜେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବି,ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ।

DRCS ଅନନ୍ତ କୁମର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଥିବା ଖାତାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ । ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ଯାହାବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ନୟାଗଡ; ଘରୁ ଡାକି ଆଣି କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

Last Updated : June 13, 2026 at 4:57 PM IST

TAGGED:

CORRUPTION NAYAGARH SEVA SAMITI
NAYAGARH SOLPATA SEVA SAMAJ SAMITI
NAYAGARH FAMER CORRUPTION
ନୟାଗଡ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନିତୀ
NAYAGARH SOLPATA SEVA SAMAJ SAMITI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.