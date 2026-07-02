ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜେଇ ଏବଂ ଏଇ ଗିରଫ୍
MGNREGA ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେରଫେର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : July 2, 2026 at 4:42 PM IST
JE AE IN VIGILANCE NET, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି (କନ୍ଧମାଳ): ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ୍ । ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁଇ ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AE) ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (JE) ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି l କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ MGNREGA ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି ।
ଧରାକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମୃତ ସରୋବର (ପୋଖରୀ) ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୫ -୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାପିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କଠୋର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୪୯,୮୩,୯୯୫ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଦେୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୭,୪୨,୩୫୭ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ପକେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା l
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମନରେଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନର ଡିଜିଟାଲ୍ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଘଟଣାରେ, କୌଣସି ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କେବେ ବି ଉତ୍ତୋଳନ କିମ୍ବା ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍. ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ନଂ ୦୬/୨୦୨୬ ପ୍ରକାରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାନ୍ଦେରୀ ଗାଁର ଦୁଃଖ: ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ୪ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ମୃତଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ଧରାପଡିଲା ଧଳା ଜହର କାରବାରର କିଙ୍ଗପିନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ