କଳାହାଣ୍ଡି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ମେଗା ଦୁର୍ନୀତି; କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ କିଏ କରିଛି ଜାଲିଆତି? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ? ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 13, 2026 at 6:30 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଓ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଠିକାଦାର ସଂଘ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ କିଏ କରିଛି ଜାଲିଆତି? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ? କାହାର ଜାଲ ଦସ୍ତଖତରେ ଖୋଲିଛି ମେଗା ଟେଣ୍ଡର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦା? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ନେଇ ଫୋରେନସିକ୍ ଯାଞ୍ଚର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଠିକାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନମ୍ବର KLD-01/2026-27ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଗଣେଶ ନାଏକଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଥିବା ଦସ୍ତଖତ ନକଲି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦସ୍ତଖତର ଫୋରେନସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସଂଘ ସହ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ନାଏକଙ୍କ ବାପା ପୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ତଥାପି ଯଦି କେହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକାଦାର ସଂଘ ତାଙ୍କୁ କାମ ମାଗୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂରେନ୍ଦ୍ର। ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାଏକ୍।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦସ୍ତଖତ ସତରେ ଜାଲ କି? ଯଦି ଜାଲ, ତେବେ କିଏ କଲା ଏହି କାରସାଦି? ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି? ନା ଏସବୁ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କେବଳ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ଗଣେଶ ନାଏକ୍ ଓ ପୁରୁନ୍ଧର ଦୁର୍ଗା ନାମକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି । ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଅଲଗା ଦସ୍ତଖତ ଅଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଠିକାଦାର ସଙ୍ଘ ମତେ ଜଣାଇ ଥିଲେ ଓ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ସେ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଘର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦସ୍ତଖତକୁ ଫେରେନସିକ୍ ଲେବ୍ରୋଟରିକୁ ପଠାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ।"
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଠିକାଦାର ସଂଘ ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଯେତେବେଳ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପକା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଗଣେଶ ନାଏକ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଆଫିଡେବିଡ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ତାଙ୍କର ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଗଲେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।"
ଏନେଇ ଠିକାଦାର ଗଣେଶ ନାଏକଙ୍କ ବାପା ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " କେବେ ବି ଜାଲିଆତି କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ପୁଅ ନାଁରେ ଓ ପୁଅ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛି। ଆଜିକୁ ମୋତେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଇସେନ୍ସ କରିକି କାମ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଲିଆତି କରିନି। ଜାଲିଆତି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଓରିଜିନାଲ୍ ସିଗନେଚର କରାଯାଇଛି । "
ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଠିାକାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ର ଦସ୍ତଖତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ସେହିପରି SC/ST କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣେଶ ନାଏକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରନ୍ଦର ଦୁର୍ଗା ଦୁହିଁଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠେଇବୁ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର