ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ କୋରେକ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ: 5520 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ, 10 ଗିରଫ
ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 18, 2026 at 4:28 PM IST
ଖୋରଧା: ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ବେଆଇନ କୋରେକ୍ସ କଫ ସିରପ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ ଓରଫ ଗୋପି ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 5520 ବୋତଲ କୋରେକ୍ସ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି ଯାହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 552 ଲିଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆଜି(ରବିବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୋରଧା ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖ ସକାଳେ ଖୋରଧା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଥାନା ପୋଲିସକୁ କୋରେକ୍ସ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିତ ପରଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସଆଇ ସ୍ୱାଗତିକା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4ଟା 50 ମିନିଟରେ ଖୋରଧା-ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାର ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଲାଇଥିଲା କଫସିରପ ନେଟୱାର୍କ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ମହାନଦୀ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ ଓରଫ ଗୋପି ଯାଦବ ରହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ କୋଲକାତା, ହରିୟାଣା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଡିନଯୁକ୍ତ କଫ ସିରପ ଆଣି ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନା ସାହୁ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ବାରିକ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରାୟ, ସନ୍ତୋଷ ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଦୀପକ ବାରିକ ଓ ଏସକେ ସଲାବତ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ବିହାରର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ 5520 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ସହ ଦୁଇଟି କାର, ଗୋଟିଏ ଡାଲା ଅଟୋ, ଦୁଇଟି ବାଇକ, ୧୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ ଓ ନଗଦ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ପାଇଁ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ କରୁଛୁ । ସେହିଭଳି ଆଜି ବିହାରରୁ କଟକ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କଫ ସିରପକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଚେର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି । ଘଟଣାରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।’ ସେହିପରି ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏସପି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା