ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଧରାଇଲା ସତ, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଧାନକିଣା
ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ।
Published : January 8, 2026 at 1:04 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜାନୁଆରୀ ୯)ଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହୋଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ସ୍ତରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ଧାନଚାଷକୁ ନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଜିଲ୍ଲାର ୮୪ ହଜାର ପ୍ଲଟ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ଭେରୁ ପ୍ରକାଶ । ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ସ୍ତରରୁ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
3 ଥର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜାନୁଆରୀ ୯)ରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ୧୨୧ଟି ସୋସାଇଟିରେ ୧୧୮ଟି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ୍ ୫୨,୦୯୨ ଜଣ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 3 ଥର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । 'ଯେଉଁଥିରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ନାଁରେ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରୋ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ ।
'ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା'
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆସିବା ପରେ ସତ କଥା ଜଣାପଡିଛି । କିଛି ଲୋକ ଚାଷ ନ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହାତେବାକୁ ଏପରି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ଲୋକ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଜମିରେ ପରିବା ତଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଚାଷ ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏଥର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧,୨୪,୬୦୦ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ଲଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ୮୩,୫୨୩ଟି ପ୍ଲଟ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୮୨,୩୭୧ଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ଲଟର ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇ ସେଗୁଡିକରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା