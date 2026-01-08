ETV Bharat / state

ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଧରାଇଲା ସତ, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଧାନକିଣା

ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସର୍ଭେରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପ୍ଲଟ୍‌ରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ।

Satellite survey causes rift among farmers, paddy procurement from January 9
ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, ଜାନୁଆରୀ ୯ରୁ ଧାନକିଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 8, 2026 at 1:04 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜାନୁଆରୀ ୯)ଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହୋଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସର୍ଭେରେ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲଟ୍‌ରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ସ୍ତରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି ।

ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, ଜାନୁଆରୀ ୯ରୁ ଧାନକିଣା (ETV Bharat Odisha)

ଧାନଚାଷକୁ ନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସର୍ଭେରେ ଜିଲ୍ଲାର ୮୪ ହଜାର ପ୍ଲଟ୍‌ ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ପ୍ଲଟ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ଭେରୁ ପ୍ରକାଶ । ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ସ୍ତରରୁ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Paddy field
ଧାନଚାଷ ଜମି (ETV Bharat Odisha)

3 ଥର ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସର୍ଭେ:

ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜାନୁଆରୀ ୯)ରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍‌ ୧୨୧ଟି ସୋସାଇଟିରେ ୧୧୮ଟି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ୍‌ ୫୨,୦୯୨ ଜଣ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 3 ଥର ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । 'ଯେଉଁଥିରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ନାଁରେ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରୋ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ

Paddy field
ଧାନଚାଷ ଜମି (ETV Bharat Odisha)

'ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା'

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆସିବା ପରେ ସତ କଥା ଜଣାପଡିଛି । କିଛି ଲୋକ ଚାଷ ନ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହାତେବାକୁ ଏପରି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ଲୋକ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଜମିରେ ପରିବା ତଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଚାଷ ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।"

Open Field
ପଡିଆ ପଡିଥିବା ଜମି (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏଥର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧,୨୪,୬୦୦ ହେକ୍ଟର୍‌ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ଲଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ୮୩,୫୨୩ଟି ପ୍ଲଟ୍‌କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସର୍ଭେରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୮୨,୩୭୧ଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ଲଟର ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇ ସେଗୁଡିକରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଧାନମଣ୍ଡି ନଖୋଲିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

