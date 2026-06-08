ପୁଣି ବଢିଲା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର.. ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ
ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୮୯ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 8, 2026 at 7:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇନ୍ଧନ ପରେ ଏବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଅତିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଜନତା। ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୮୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉପରୁ ସଙ୍କଟ ଟଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ସହ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢ଼ିବା ସହିତ ପରିବାରର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ହୋଟେଲ, ଢାବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ୫୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେବି ନଗରର ମହିଂସାଖାଲ ବସ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହିଲେ ନସରେ। ETV Bharatକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯମୁନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଯେ କହିହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ। ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ଗ୍ୟାସ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ମାଟି ଚୁଲି କରି କୁଟା କାଠ ଗୋଟାଇ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି କାଠ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ଶସ୍ତାରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଦର କମାନ୍ତୁ।”
କେବଳ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ମହିଳା ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର କାରଣରୁ କେହି କେହି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କମାଇ କାଠ ଚୁଲି, ଘଷି ଓ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ଉପଭୋକ୍ତା ନିରୂପମା କହିଛନ୍ତି, 'ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢିଲେ ଆମ ଭଳିଆ କମ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ କାନ୍ଦିଥାଉ । ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳେନି, ସେପଟେ କାଠ ବି ମିଳେନି । କେମିତି ରାନ୍ଧିବୁ, କଣ ଖାଇବୁ ? କାଠ କଥା ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଜାଳେଣି ପାଇଁ 5ଟି ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡିବ । ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ବଢିଲା ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଧାନ ଉଠାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନରହିବା ସହ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କଟନି ଛଟାନି'- ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ